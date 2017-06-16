Медведев рассказал о динамике торгового сотрудничества России и Белоруссии

СТРЕЛЬНА, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что по итогам первого квартала 2017 года в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве России и Белоруссии наблюдается позитивная динамика.

"По итогам первого квартала в двустороннем торгово-экономическом сотрудничестве наблюдается позитивная динамика", — сказал Медведев на заседании Совмина Союзного государства.

В прошлом году, по его словам, отмечалось, напротив, "некоторое снижение".

"Заметное влияние оказывает укрепление российского и белорусского рубля, которое наблюдается в последние полгода. За три первых месяца товарооборот увеличился более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил около 9,5 миллиардов долларов", — добавил премьер, отметив также увеличение объёмов экспорта и импорта двух стран.

Помимо этого, РФ и Белоруссия, по его словам, увеличили в структуре торговли удельный вес продукции машиностроения, изделий из металлов, химической промышленности, продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья.