Медведев дал оценку переговорам с Белоруссией в энергетической сфере

СТРЕЛЬНА, 16 июн — РИА Новости. Результат минувших переговоров с Белоруссией в энергетической сфере удовлетворительный, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В минувшем году нам пришлось немало дискутировать по условиям сотрудничества в энергетической сфере, результат (переговоров) удовлетворительный", — сказал Медведев на заседании совета министров Союзного государства.

Россия является основным поставщиком нефти и газа в Белоруссию. В 2016 году в страну было поставлено 18,4 миллиона тонн российской нефти и 18,6 миллиарда кубометров газа.

Не так давно, в апреле, нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией, длившийся с 2016 года, завершился подписанием документов, урегулировавших разногласия в этой сфере. Документы были подписаны сразу после заявления "Газпрома" о получении долга от Белоруссии за поставленный в 2016–2017 годах газ в полном объеме — 726,2 миллиона долларов.

Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии на 2018-2019 годы и восстановлении поставок нефти из РФ в Белоруссию до уровня 24 миллиона тонн ежегодно. Что касается 2017 года, как подтвердил "Газпром", цена на российский газ для Белоруссии сохраняется на уровне 132 долларов за тысячу кубометров.