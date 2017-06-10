Минск и Москва могут подписать документ о рынке газа, рассказал Суриков

МИНСК, 10 июн — РИА Новости. Посол России в Белоруссии Александр Суриков не исключил, что Минск и Москва могут подписать документ о ключевых принципах формирования общего рынка газа в конце текущего года при условии согласования позиций.

"Планка стоит до конца года выработать (ключевые подходы к формированию общего рынка газа — ред.), в конце года будет эта тема обсуждаться", — сказал посол РИА Новости в субботу.

Он пояснил, что эту тему не планируется обсуждать на ближайшем заседании совета министров союзного государства, которое ожидается 16 июня в Санкт-Петербурге.

По словам дипломата, сейчас "работает совместная энергетическая белорусско-российская группа, они (ее члены — ред.) должны отработать подходы до конца года, должны подготовить до конца года подписание документа". При этом он не исключил подписание такого документа уже в этом году в случае, если выработанные подходы будут удовлетворять стороны. "Может быть, но в конце года", — отметил Суриков, отвечая на вопрос о возможности подписания в 2017 году.

Планируется, что единый рынок газа в Евразийском экономическом союзе будет создан к 2025 году, а единый рынок электроэнергии — в 2019 году. В конце мая премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков предложил партнерам "с учетом высокой зависимости рынка электроэнергии от рынка газа предпринять все необходимые совместные усилия для ускорения формирования общего рынка газа союза, не дожидаясь оговоренного в договоре о союзе 2025 года".

Между тем ранее Белоруссия и РФ решили выработать принципы формирования и функционирования единого рынка газа. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко сообщал, что Белоруссия и Россия вступили в новый цикл переговоров о создании единого рынка газа, и они должны активизироваться. По его словам, до 1 января 2018 года правительства двух стран должны подготовить соответствующие документы для рассмотрения и дальнейшего принятия. Если они будут согласованы, то этот документ в начале 2019 года стороны предложат своим партнерам по ЕАЭС. Если партнеры не будут готовы, то единый рынок газа будет создаваться на двусторонней основе.