Литераторы налаживают контакты в рамках Союзного государства

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости, Карина Ивашко. Дом национальных литератур начнет свое существование в "нерукотворном" виде: в Постоянном комитете Союзного государства обсудили возможность проведения Дней национальных литератур, которые и ознаменуют рождение такого дома.

Мысль о необходимости создания Дома национальных культур родилась в недрах Литературного института имени Горького. В декабре 2016 года идею поддержал глава государства. Но до обретения собственного здания Дому национальных литератур еще далеко, поэтому энтузиасты решили не ждать квадратных метров, а налаживать контакты, столь нужные писателям разных стран и, в первую очередь, постсоветского пространства, уже сейчас.

"Когда совместно с Литинститутом мы начали эту идею прорабатывать, стало понятно, что некий дом может существовать в двух ипостасях: в рукотворной, которая предполагает некую материальную базу и адрес на карте, и нерукотворной. Тот, что уже существует в головах людей, которым дорога и важна национальная литература, переведенная на русский язык, по-прежнему объединяющий огромное географическое и культурное пространство", — пояснил учредитель фонда "Традиции и культура", один из инициаторов создания Дома национальных литератур Тимербулат Каримов.

Как отметил, в свою очередь, ректор Литинститута, писатель Алексей Варламов, "литература — это не только тексты, это люди, общение между писателями, которое, особенно в сегодняшнем мире, имеет большое значение". "Мы должны стремиться в сторону умножения добра. В этом и состоит задача Дома национальных литератур, о котором мы мечтаем. Идея для нас очень органичная, потому что фактически таким домом литератур наш институт был в советское время", — подчеркнул Варламов.

Он добавил, что сотрудничество с Белоруссией на стадии рождения проекта — естественно и логично.

"У нас хорошая история и традиции взаимоотношений с этой страной, с белорусской культурой и литературой. Среди выпускников Литературного института очень много тех, кто приехал из Белоруссии, мы эти контакты поддерживаем. Конечно, мы не хотим замыкаться, и в будущем Дом национальных литератур должен объединить самые разные языки и культуры на базе русского языка. Но начать этот путь с сотрудничества с Белоруссией — самой близкой и братской нам страной, с проведения в Минске широкой, разносторонней встречи белорусских и русских писателей, было бы органично", — пояснил ректор Литинститута.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота призвал коллег от идей перейти к решению практических задач. В итоге на встрече была избрана инициативная группа и определен круг основных вопросов, необходимых для организации Дней национальных литератур в Минске.

"У нас есть большой опыт организации международных событий, опыт взаимодействия с правительством и другими структурами. Мы готовы помочь. Разумеется, большую роль играет близость наших народов. Русский язык всегда был проводником, который давал жизнь многим литераторам, пишущим на языках народов Советского Союза, народов России. Идея нужная и важная. Попробуем организовать первую встречу в Минске, посмотрим, как получится, сделаем выводы, чтобы потом уже распространять эту идею шире. Главное, что есть взаимное стремление", — прокомментировал РИА Новости Григорий Рапота.