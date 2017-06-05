Брестская область ежегодно принимает более 700 тысяч туристов из России

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Юлия Чичерина. Более 700 тысяч российских туристов посещают ежегодно Брестскую область, сообщил журналистам зампредседателя облисполкома области Михаил Серков.

"Основным плюсами для российских туристов в Белоруссии являются хорошая экология, безбарьерность коммуникаций и-за близости языков, а также радушие и гостеприимство, которым издревле славится белорусский народ. Поэтому ежегодно более 700 тысяч туристов приезжают на Брестчину из России", — сказал Серков.

Встреча российских журналистов с руководством Брестской области стала одной из первых остановок трехдневного пресс-тура на тему "Перспективные направления развития туристического потенциала Союзного государства: опыт Брестской области".

Серков отметил, что в туристическом кластере Брестской области выделяется 17 направлений. Наряду с традиционными направлениями — экологическим, историческим и культурным туризмом — приоритетными стали медицинский и агротуризм. Сегодня в области активно принимают гостей 345 агроусадеб.

"Кроме того, на территории города Брест строится крупный медицинский центр "Новомед" с новейшим медицинским оборудованием, в которое планируется вложить десятки миллионов долларов. Приемлемые цены и отличное качество обслуживания позволят привлечь в скором будущем на Брестчину не только туристов из Европы, но и жителей России", — сообщил он.

Сегодня Брестская область предлагает туристам более двух тысяч объектов культуры: музеи, парки, замки и усадьбы, однако самыми посещаемыми местами остаются мемориальный комплекс "Брестская крепость — герой" и национальный парк "Беловежская пуща".

Вместе с российскими журналистами в пресс-туре участвовал заместитель руководителя представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске Сергей Мисюров.

"С помощью таких пресс-туров мы хотим рассказать о достопримечательностях и культурных ценностях, которыми обладают Беларусь и Россия. В свою очередь, ожидаем, что представители прессы донесут эту информацию до широкой общественности. Эта работа направлена, в первую очередь, на развитие внутреннего туризма в Союзном государстве", — заявил Мисюров.

Представитель Постоянного комитета отметил, что в нынешнем году Союзное государство большое внимание уделяет именно туристическим пресс-турам. " Не так давно прошел пресс-тур в Ивановскую область, где журналисты также посещали историко-культурные памятники", — напомнил он.

Говоря о важности подобных мероприятий Мисюров отметил, что "журналистские репортажи и популярные блоги читают не только белорусы и россияне, но и иностранные граждане, которые все чаще выбирают Беларусь или Россию для туристических поездок".