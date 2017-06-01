В Беловежской пуще откроется археологический музей

БРЕСТ, 1 июн — РИА Новости, Юлия Чичерина. Первая очередь археологического музея на территории Беловежской пущи откроется в третьем квартале 2017 года, рассказал российским журналистам генеральный директор национального парка "Беловежская пуща" Александр Бурый.

"Совместно с учеными Института истории НАН Беларуси в национальном парке были проведены работы, показавшие, что на этой территории проживали древние племена. Было принято решение создать археологический музей под открытым небом. Первый этап — экспозиция "Каменный век" будет реализован в третьем квартале нынешнего года",- сказал Бурый.

Встреча директора национального парка с российскими журналистами прошла в рамках пресс-тура "Перспективные направления развития туристического потенциала Союзного государства: опыт Брестской области".

Бурый отметил важность совместной работы российских и белорусских археологов в реализации нового проекта.

"Мы восстановим особенности жизни и быта первобытных людей, покажем, как они строили жилища, изготавливали посуду и шили одежду. Будет реконструирована неолитическая жилая постройка конца III тысячелетия до нашей эры. Особо мы рады принять археологов, студентов вузов Союзного государства, чтобы совместными усилиями воссоздать историческую карту проживания человека на территории Беловежской пущи",- подчеркнул он.

Директор национального парка сообщил, что на первом этапе на финансирование нового проекта будет потрачено порядка одного миллиона белорусских рублей, средства уже выделены из бюджета республики.

За раскопками на месте будущего скансена смогут понаблюдать все желающие. Музейная территория расположится у въезда в Беловежскую пущу.