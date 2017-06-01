Союзное государство профинансирует реставрацию в Брестской крепости

БРЕСТ, 1 июн — РИА Новости, Юлия Чичерина. Более 350 миллионов рублей будет выделено Союзным государством на проведение реставрационных работ, а также создание новых экспозиций в Брестской крепости, сообщил журналистам директор ГУ "Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк.

"Парламенты России и Белоруссии поддержали выдвинутое нами предложение и приняли решение о выделении средств из бюджета Союзного государства на реставрационные работы в Брестской крепости. Предполагаемая сумма финансирования всех работ составит около 100 миллиардов белорусских рублей, в пересчете на российскую валюту — 350 миллионов рублей",- сказал Бысюк.

Встреча директора мемориального комплекса с представителями ведущих СМИ России состоялась в рамках пресс-тура "Перспективные направления развития туристического потенциала Союзного государства: опыт Брестской области".

Бысюк добавил, что в настоящее время идут активные работы по согласованию программы работ, которые будут проведены в комплексе в период до 2020 года. В программу внесены 25 мероприятий, в частности, работы по реконструкции моста, ремонту руин казарм 333 полка, а также южной и юго-западной цитадели.

Он отметил, что это не первый опыт помощи Союзного государства мемориальному комплексу. Россия и Белоруссия внесли совместный вклад в первые крупные реставрационные работы, которые проходили на территории комплекса в 1998-2008 годах.

"Многие объекты были отлично отреставрированы, в том числе и один из главных памятников — стометровый обелиск в форме четырехгранного штыка русской винтовки. Без внимания глав двух наших государств, подобные работы не могли быть проведены в полном объеме", — подчеркнул Бысюк.