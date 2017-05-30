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Союзное государство

В белорусском Минфине рассказали о работе с РФ по кредиту на $700 миллионов

09:5730.05.2017
(обновлено: 10:08 30.05.2017)
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© РИА Новости / Иван РудневПерейти в фотобанкМинск. Архивное фотоМинск. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Руднев
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МИНСК, 30 мая — РИА Новости. Выделение Белоруссии кредита от правительства РФ находится в высокой степени проработки, заявил белорусский министр финансов Владимир Амарин.

Площадь Независимости, Минск. Архивное фото
© Flickr / Dennis Jarvis
Россия рефинансирует долговые обязательства Минска на $750-800 миллионов
"В соответствии с договоренностями, достигнутыми по итогам встречи президентов Белоруссии и России 3 апреля, в высокой степени проработки привлечение кредита правительства Российской Федерации в размере 700 миллионов долларов на цели рефинансирования долга", — сказал министр в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", опубликованном во вторник.

На встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина 3 апреля было достигнуто принципиальное решение о рефинансировании в текущем году долговых обязательств Минска. Речь шла о рефинансировании тех долгов, которые сформировались в рамках двусторонней повестки. Первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский ранее заявлял, что Россия рефинансирует долговые обязательства Минска в размере 750-800 миллионов долларов.

Амарин отметил, что Минск ежегодно рефинансирует часть государственного долга, предназначенного для погашения. "В этом году нам предстоит погасить внешний госдолг в размере 1 миллиарда долларов, а в январе 2018 года — еврооблигации в размере 800 миллионов долларов. Совершить выплаты только за счет доходов бюджета равнозначно изъятию значительного объема ресурсов из экономики. Поэтому мы и прибегаем к рефинансированию", — сказал министр.

Башни Московского Кремля: Тайницкая, Первая Безымянная и Вторая Безымянная. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Кремле отказались комментировать рефинансирование долга Минска
По его словам, в качестве основных источников внешнего финансирования в 2017 году рассматриваются государственный кредит России и кредит Евразийского фонда стабилизации и развития. Касаясь работы с фондом, Амарин отметил, что из доступных 2 миллиардов долларов страна уже получила 1,1 миллиарда долларов, из них 300 миллионов долларов — в этом году.

"Конечно, рефинансирование долга за счет ресурсов международных финансовых организаций более предпочтительно, поскольку такие займы характеризуются комфортными, я бы даже сказал, льготными условиями… Минфином не исключаются заимствования на коммерческих условиях посредством размещения государственных облигаций на внешнем финансовом рынке", — сообщил министр.

Помимо внешних заимствований, продолжил он, Минфин проводит активную работу на внутреннем финансовом рынке. "В настоящее время валютные государственные облигации пользуются спросом как среди инвесторов — юридических лиц, так и физических лиц. Из запланированных на 2017 год поступлений за 4 месяца нынешнего года привлечено от размещения облигаций правительства в иностранной валюте 360 миллионов долларов", — сообщил он.

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