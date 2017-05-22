Госсекретарь Союзного государства посетил Дачный фестиваль имени Шаляпина

ПЛЕС, 22 мая — РИА Новости, Юлия Чичерина. Успех Дачного фестиваля имени Шаляпина, который завершился в Плесе, может стать одним из примеров для дальнейшего развития российско-белорусского сотрудничества в сфере туризма, считает Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В этом году на Дачный фестиваль в маленьком приволжском городке собрались артисты мировой величины, включая Дениса Мацуева, Иосифа Кобзона, Рэйфа Файнса. Программа фестиваля включала также церемонию закладки камня в основание памятника Федору Шаляпину. Гостями Дачного фестиваля стали и журналисты из России и Белоруссии — участники пресс-тура "Плес — культурно-исторический проект и объект событийного туризма", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Они, в частности, посетили Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, музей Левитана, а также "Музей русской избы".

"Плес интересен не только своей историей и необыкновенными ландшафтами, но и теми людьми, которые здесь работают и являются двигателями новых идей, уже воплощенных в жизнь. К примеру, Дачный фестиваль имени Шаляпина, который здесь проходит. Мне уже довелось пообщаться с руководителем Ростуризма, который приехал в качестве гостя на фестиваль. Мы договорились, что на примере Плеса будем говорить о вопросах российско-белорусского сотрудничества в сфере туризма. Возможно, этот вопрос мы обсудим более глубоко, чем это было ранее", — сказал Рапота журналистам.

На вопрос об отношении к фестивальным и другим культурным инициативам в небольших городах он отметил, что для представителей власти очень важно "вовремя поймать такие идеи и помочь в их развитии".