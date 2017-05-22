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Союзное государство

Журналисты из Союзного государства посетили Дачный фестиваль-2017

13:3322.05.2017
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© Fotolia / wellphotoЖурналисты. Архивное фотоЖурналисты. Архивное фото
© Fotolia / wellphoto

ПЛЕС, 22 мая — РИА Новости, Юлия Чичерина. В третий раз в Плесе прошел Дачный фестиваль имени Шаляпина: в маленьком приволжском городке выступили именитые артисты, состоялись закладка камня в основание памятника Федору Шаляпину и возвращение картин, похищенных в 2014 году из дома-музея Исаака Левитана.

"Звезды мировой величины собрались в маленьком городке на Волге, чтобы вновь радовать своим талантом всех ценителей искусства. В этом году фестиваль включает два замечательных события: возвращение пяти картин, украденных из музея Левитана, и церемонию закладки камня в основание памятника Федору Шаляпину. Мне бы хотелось высказать огромную благодарность всем участникам и меценатам фестиваля — они вкладывают частичку души в наш общий праздник, несут людям радость и свет",- сказала президент фестиваля Инга Каримова.

Гостями Дачного фестиваля стали и журналисты из России и Белоруссии — участники пресс-тура "Плес — культурно-исторический проект и объект событийного туризма", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Уже днем в субботу, 20 мая, в Плес начали съезжаться именитые артисты. Одним из самых ожидаемых стал Денис Мацуев, сольный концерт которого состоялся в первый день фестиваля. Виртуоз признался, что представленная им сольная программа звучит перед зрителями всего в пятый раз и скоро ее услышат ценители искусства из Америки, Европы и Азии.

"Сегодня мою новую программу услышали в Плесе, вчера я ее исполнял в Большом зале Консерватории, и совсем скоро ее услышат в Тель-Авиве",- сообщил Мацуев.

После выступления виртуоз поделился журналистам впечатлениями о концерте, а также рассказал о том, что в Плес он приехал впервые и свободное время посвятит экскурсии по городу.

"Хочется отметить особую теплоту зала. На протяжении всего выступления шла большая "работа со зрителем". Отсутствие дистанции между сценой и публикой привело к тому, что начался прекрасный диалог между музыкой и понимающей тишиной. Мне очень приятно, что публика прекрасно понимала, что я хотел ей сказать, какую основную мысль донести", — отметил пианист.

Второй день фестиваля открылся праздничной церемонией передачи пяти картин Левитана, которые были украдены из Дома-музея художника в 2014 году. В 2016 году подозреваемые в краже картин были задержаны в Подмосковье. У них были обнаружены похищенные полотна, стоимость которых оценивается в 77 миллионов рублей. Работы "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь" и "Розы" в торжественной обстановке были возвращены музею.

Как отметил на церемонии директор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра (ВХНРЦ) имени академика Грабаря Дмитрий Сергеев, после обнаружения полотен они прошли в центре экспертизу и реставрацию.

Следующим событием фестиваля стала торжественная церемония закладки камня в основание памятника Федору Шаляпину. По словам автора, скульптора Александра Рукавишникова, окончательный эскиз памятника еще не утвержден, но основная его идея — "легкость и в тоже время глубина великого певца".

Вечером на сцене, устроенной на отреставрированной исторической Торговой площади Плеса, состоялся завершивший фестиваль концерт Центрального военного оркестра министерства обороны РФ. Он был посвящен памяти дирижера, композитора, народного артиста РФ генерал-лейтенанта Валерия Халилова, чью жизнь унесла страшная авиакатастрофа над Черным морем в декабре 2016 года.

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