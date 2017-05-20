Работы по созданию совместного с Россией ЗРК не ведутся, заявили в Минске

МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Работы по проекту российско-белорусского зенитно-ракетного комплекса малой дальности на сегодняшний день не ведутся, заявил журналистам в субботу в ходе выставки вооружений MILEX-2017 председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Сергей Гурулев.

"Он (проект ЗРК — ред) как был на бумаге, так, к сожалению, на бумаге и остался", — сказал Гурулев, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее заместитель министра обороны Белоруссии по вооружению генерал-майор Игорь Лотенков заявил в интервью РИА Новости, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства приступили к разработке совместного зенитного ракетного комплекса, который должен заменить имеющийся на вооружении армий обеих стран мобильный комплекс "Стрела-10М".

Впервые о планах создания РФ и Белоруссией совместного ЗРК сообщил в мае РИА Новости управляющий директор российского "Конструкторского бюро точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана" (входит в холдинг "Ростеха" "Высокоточные комплексы") Владимир Слободчиков. КБ Точмаш, разработавший комплекс "Стрела-10М", примет участие и в создании российско-белорусского ЗРК, сообщил тогда Слободчиков.

Созданное в 1997 году на базе договора о Сообществе России и Белоруссии от 1996 года Союзное государство — интеграционный проект двух стран, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.