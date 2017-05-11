Журналисты из России и Белоруссии посетят фестиваль имени Шаляпина в Плесе

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости, Юлия Чичерина. Журналисты из Белоруссии и России станут участниками Дачного фестиваля имени Шаляпина, который пройдет 20-21 мая в Плесе Ивановской области, сообщила РИА Новости помощник Госсекретаря Союзного государства Елена Овчаренко.

"Совместные информационные мероприятия для журналистов России и Белоруссии укрепляют сотрудничество наших дружественных стран. Одной из таких встреч и станет совместный пресс-тур российских и белорусских журналистов в Плес",- отметила Овчаренко.

В ходе пресс-тура "Плес — культурно-исторический проект и объект событийного туризма", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня", представители СМИ познакомятся со старинным городом на Волге, его историей и туристическими маршрутами, а также встретятся с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым и побывают в Приволжске на одном из старинных льняных производств — Яковлевском льнокомбинате.

Первой остановкой по пути следования в Плес станет один из крупнейших туристических центров европейской части России — Владимир. Представители СМИ побывают в главном (кафедральным) храме Владимиро-Суздальской Руси — Успенском соборе. Он является одним из немногих храмов, в котором сохранились подлинные фрески Андрея Рублёва.

В Плесе журналисты посетят Плёсский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. На его территории расположено около 300 памятников архитектуры, археологии и садово-паркового искусства, сформировавшихся в конце XVIII — начале XX веков. Фондовая коллекция музея составляет более 20 тысяч единиц (около 70 тысяч предметов).

Участники пресс-тура побывают в одном из наиболее популярных музеев Плеса — Доме-музее великого русского художника-пейзажиста Исаака Левитана, а также посетят "Музей Русской избы", в котором воссоздан интерьер типичного плесского жилища конца XIX — начала XX века.

В Левитановском культурном центре они примут участие в открытии третьего Дачного фестиваля имени Шаляпина, встретятся с его организаторами, а также смогут посмотреть спектакль театра "Et Cetera" "Лица" и вечером пройтись по "Улице художников".

Кроме того, журналисты примут участие в торжественной церемонии закладки камня в основание памятника Федору Шаляпину. Одним из знаменательных событий станет участие журналистов в церемонии возвращения картин Исаака Левитана в Плесский музей-заповедник.

Вечером для жителей и гостей Плеса пройдет концерт, посвященный памяти дирижера, композитора, народного артиста РФ, генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

В заключительный день пресс-тура журналисты встретятся с губернатором Ивановской области Павлом Коньковым, а также посетят одно из старейших предприятий текстильной промышленности в России — Яковлевский льнокомбинат в городе Приволжск.