Лукашенко заявил, что Россия не готова к полноценному Союзному государству

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия пока не готова к формированию полноценного Союзного государства, и призвал Москву совместно решать вопрос о равных условиях в экономике.

"Договор о строительстве Союзного государства… Но мы же от него отошли. А мы должны были провести референдум и создать общий закон – общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Мир" . Стенограмма интервью размещена на официальном сайте президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что хотя Минск и Москва "решили все проблемы для людей – для свободного перемещения людей, рабочей силы", есть трудности в экономике, в частности, с перевозкой товаров.

Говоря о формировании Союзного государства, Лукашенко заявил, что "мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство".

По его мнению, люди и предприятия двух стран должны иметь равные условия для жизни и производства. "Ну и согласитесь, какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия? А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить, и модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается", — добавил белорусский лидер.

Лукашенко призвал Россию в условиях кризиса не замыкаться в национальных рамках. "Ввели санкции против России, по отдельным направлениям и против Белоруссии еще сохраняются… Так давайте вместе будем сегодня действовать. Как раз момент, который нас должен толкать к единению, к объединению, а мы, наоборот, создаем проблемы, для того чтобы не объединяться, а расходиться в разные стороны", — сказал он.