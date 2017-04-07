США
7.047 апреля14:19МСК
USD56.44+0.54
EUR60.08+0.39
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Союзное государство

Лукашенко заявил, что Россия не готова к полноценному Союзному государству

13:3207.04.2017
(обновлено: 13:58 07.04.2017)
213570146
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости. Виктор Толочко
Перейти в фотобанк

МИНСК, 7 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия пока не готова к формированию полноценного Союзного государства, и призвал Москву совместно решать вопрос о равных условиях в экономике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске. 3 февраля 2017
© РИА Новости. БелТА
Перейти в фотобанк
Лукашенко заявил, что не будет "платить независимостью" за российскую нефть
"Договор о строительстве Союзного государства… Но мы же от него отошли. А мы должны были провести референдум и создать общий закон – общую конституцию нашего будущего Союзного государства. Но в свое время мы этого не сделали, взяли и повыдергивали отдельные вопросы и начали их решать", — сказал Лукашенко в интервью телеканалу "Мир". Стенограмма интервью размещена на официальном сайте президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что хотя Минск и Москва "решили все проблемы для людей – для свободного перемещения людей, рабочей силы", есть трудности в экономике, в частности, с перевозкой товаров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Лукашенко пообещал не допустить "украинского сценария"
Говоря о формировании Союзного государства, Лукашенко заявил, что "мы сегодня к этому не готовы, и не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство".

По его мнению, люди и предприятия двух стран должны иметь равные условия для жизни и производства. "Ну и согласитесь, какие здесь равные условия, если мы в пять раз получаем, предприятия наши, природный газ дороже, чем Россия? А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить, и модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается", — добавил белорусский лидер.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин и Лукашенко: общие проблемы сплачивают
Лукашенко призвал Россию в условиях кризиса не замыкаться в национальных рамках. "Ввели санкции против России, по отдельным направлениям и против Белоруссии еще сохраняются… Так давайте вместе будем сегодня действовать. Как раз момент, который нас должен толкать к единению, к объединению, а мы, наоборот, создаем проблемы, для того чтобы не объединяться, а расходиться в разные стороны", — сказал он.

Комментировать
+
Союзное государство
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
26909
Проституция какая, Как рубль упал 2014 году, Так они сразу перевели цены на молоко и сыр с внутренних на евро, А теперь хотят нефть сосать по внутренним ценам, а перепродавать по мировым.
13:50
07.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Вениамин Алексеев
Ну его понять не трудно. Зачем тогда Беларуси президент?
14:00
07.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена