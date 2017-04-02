Посол в Минске рассказал об антироссийских усилиях Запада в Белоруссии

МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Российский посол в Минске Александр Суриков заявил, что "Запад пока не в состоянии "оторвать" Белоруссию от России".

"Все, что касается действий Запада на украинском фланге, на белорусском, это все действия антироссийские. И мы понимаем, что следующие усилия будут направлены в Белоруссию, и они уже направлены. Вы видите, как сюда зачастили делегации различные. Мы к этому присматриваемся, но понимаем, что на сегодняшний день Запад не в состоянии оторвать Белоруссию от России", — сказал посол в интервью Sputnik Беларусь , комментируя активизацию отношений Минска с Евросоюзом.

"Да и Белоруссия не готова броситься в объятия Запада, разорвав все экономические связи. Есть пример Украины, есть пример Молдавии", — продолжил он. Однако дипломат сказал, что "определенную обеспокоенность это вызывает, и мы на этом направлении работаем".

Касаясь белорусско-российского нефтегазового спора, Суриков выразил уверенность, что стороны в любом случае достигнут компромисса, а кто сделает первый шаг — покажет встреча лидеров двух государств. Как сообщалось ранее, встреча президентов запланирована на 3 апреля в Санкт-Петербурге.

"Меня волнуют несколько другие вопросы… Видимо, у хозяйствующих субъектов, которые между собой спорят, понимания нет…, что они свои споры должны разрешать в суде. А не во властных структурах. И у властных структур России и Белоруссии тоже почему-то пока отсутствует понимание, что не надо лезть в споры хозяйствующих субъектов, пусть разрешают это дело в суде. Это было бы правильно, и тогда этих споров стало бы значительно меньше. Я не первый раз при таких осложнениях присутствую, и это совершенно неправильно, когда власть влазит в дела хозяйственников", — заявил дипломат.

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