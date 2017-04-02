Медведев заявил о приоритете сохранения партнерских отношений с Белоруссией

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил белорусского коллегу Андрея Кобякова с Днем единения народов России и Белоруссии, подчеркнув, что сохранение и преумножение партнерских отношений — общая обязанность.

"Наши страны связывают особые, проверенные временем, братские и партнерские отношения. Сохранить и преумножить это достояние — наша общая обязанность", — передает текст телеграммы пресс-служба кабмина.

Медведев отметил высокий уровень интеграции двух стран, напомнил о реализации масштабных экономических, инфраструктурных, промышленных и гуманитарных проектов.

Премьер подчеркнул важность формирования позитивной повестки российско-белорусского сотрудничества, а также решения актуальных задач, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

"Это позволит обеспечить дальнейшее развитие взаимовыгодной практической кооперации в различных отраслях, будет способствовать повышению благосостояния граждан Союзного государства", — заключил Медведев.