Путин поздравил россиян и белорусов с Днем единения народов

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов двух стран и отметил высокие результаты интеграционного сотрудничества в политической, экономической и других сферах, говорится в сообщении Кремля.

"Глава Российского государства подчеркнул востребованность Союзного государства для россиян и белорусов и высоко оценил результаты интеграционного сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, достигнутые за более чем двадцатилетний период", — говорится в телеграмме российского президента.

Путин также отметил, что накопленный РФ и Белоруссией опыт помогает находить решения любых вопросов, а также способствует развитию взаимовыгодных связей.