Лукашенко рассказал о достижениях Союзного государства
МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем обращении к белорусам и россиянам по случаю Дня единения народов Белоруссии и России призвал не воспринимать достижения Союзного государства как данность, сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.
"Преимущества союзной интеграции неоспоримы. Мы вместе вносим большой вклад в обеспечение социальных гарантий и равенства прав белорусов и россиян, а также углубление двусторонних гуманитарных связей. Высокий уровень доверия позволяет нам тесно взаимодействовать в сфере внешней политики и безопасности", — говорится в обращении.
Отмечается, что "за сравнительно короткий отрезок времени союзный проект раскрыл огромный созидательный потенциал для дальнейшего развития экономик Белоруссии и России". "Сплоченные тесными кооперационными связями, взаимодополняемостью наших промышленных и аграрных комплексов, прочными контактами на уровне регионов, мы должны еще более настойчиво и последовательно добиваться создания полноценного единого экономического пространства, устранения всех барьеров, препятствующих развитию нашей интеграции", — считает Лукашенко.
"Однако масштаб достижений не должен восприниматься как данность. Различного рода испытания на прочность обнаруживают их хрупкость. Поэтому совместными усилиями мы сможем эффективно преодолеть трудности, которые диктует нам мировая повестка дня, открыть новые возможности для подъема национальных экономик, повышения благосостояния наших народов и государств", — добавил он.
Лукашенко подчеркнул, что "День единения — символ непреходящей ценности белорусско-российской дружбы". "Историческая память и взаимная поддержка всегда были для нас выше любых меркантильных или тактических соображений, и наш общий долг — хранить верность этому судьбоносному выбору, отвечающему ожиданиям и устремлениям народов Белоруссии и России", — подчеркнул белорусский президент.
День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.
Ежегодно по инициативе Парламентского Собрания Союза Беларуси и России проводятся гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся Союзного государства "За честь Отчизны" и военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (нахимовского военно-морского) и кадетских училищ двух стран.
Кадетская смена "За честь Отчизны" проводится с 2007 года и финансируется из бюджета Союзного государства. В 2016 году на ее организацию было выделено 20,5 миллиона рублей.
Смена традиционно проходит в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" в Минской области Белоруссии на территории Национального парка "Нарочанский".
Главные цели смены "За честь Отчизны": популяризация кадетского движения, содействие интеллектуальному, физическому и нравственному развитию подростков, воспитание лидерских качеств и чувства преемственности поколений на основе изучения военной истории двух стран.
Участники смены – это воспитанники специализированных кадетских учебных заведений и военно-патриотических классов образовательных учреждений РФ и РБ.
В 2016 году в "Зубренок" были приглашены более 500 подростков из 21 субъекта РФ и всех областей Белоруссии, включая Минск.
На территории России с 2007 года проходит военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Белоруссии и России.
С 2016 года военно-патриотическая смена проходит во Всероссийском детском центре "Орленок". Ранее мероприятие проводилось на базе детского санатория в Анапе.
Участниками смены стали 382 учащихся суворовских военных и кадетских училищ двух стран. На ее организацию и проведение в 2016 году из союзного бюджета выделено 24,9 миллиона рублей.
Программа военно-патриотической смены призвана развивать активную гражданскую позицию и чувство патриотизма, готовность служить на благо своего Отечества и Союзного государства, укреплять уважительное отношение к истории братских народов.
Подросткам также предоставляется возможность расширить кругозор, развивать свой творческий потенциал. Особое внимание уделяется вопросам формирования культуры здорового образа жизни.
В этом году в рамках смены в "Орленке" впервые прошел кадетский бал. Для подготовки к нему в программу пребывания в центре включили уроки танца и бального этикета.
По традиции в рамках обеих смен проходит День Союзного государства с участием депутатов Парламентского Собрания, представителей Постоянного Комитета. Кадеты и суворовцы организуют презентации своих училищ, принимают участие в торжественном параде, концертной программе.
Представители силовых ведомств РФ и РБ оказывают содействие в организации мероприятий смен (например, выставки оружия и обмундирования), выступают перед подростками с показательными программами.
На территории НДЦ "Зубренок" и ВДЦ "Орленок" были разбиты специальные "Аллеи Союзного государства". В "Орленке" для посадки саженцев в 2016 году использовали землю, привезенную подростками из своих регионов.
"Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда было очень важно. Большинство юношей и девушек, которые приезжают на такие смены, впоследствии будут служить в силовых структурах. Очень важно, чтобы между ними зародились прочные дружеские отношения. Ведь им предстоит защищать общую Родину", - говорит глава Комиссии Парламентского Собрания по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич.