Лукашенко уверен, что Москва и Минск продолжат интеграцию

МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимир Путина с Днем единения народов двух стран и выразил уверенность, что Минск и Москва продолжат интеграцию на основе равноправия.

"Председатель Высшего государственного Совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление президенту Российской Федерации Владимиру Путину с Днем единения народов Белоруссии и России", — сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера.

"Этот знаменательный праздник символизирует крепкие исторические связи и общность интересов наших народов. У Союзного государства есть прочная основа — богатое духовное и культурное наследие, огромный экономический потенциал сотрудничества", — процитировали поздравление в пресс-службе.

Лукашенко выразил убежденность, что совместными усилиями стороны продолжат союзное строительство и развитие интеграционных процессов на принципах равноправия и взаимного доверия. "Именно этого ожидают от нас миллионы граждан Белоруссии и России", — отметил он.

По данным пресс-службы, глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения председателю Совета министров Союзного государства, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко, председателю Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председателю Госдумы Вячеславу Володину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, государственному секретарю Союзного государства Григорию Рапоте.

День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.

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