Появилось видео падения первой ступени ракеты Falcon 9 в океан

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. В Сети появилось видео с падением первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 в Атлантический океан, запись опубликовал в своем Twitter основатель компании SpaceX Илон Маск.

"Двигатели вовремя стабилизировали вращение ракеты, что позволило совершить благополучную посадку в воду! Корабли на пути к спасению Falcon", — прокомментировал запись Маск.

Ранее компания SpaceX сообщила о том, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан при попытке возвращения на космодром во Флориде после запуска корабля Dragon к МКС.

Владелец SpaceX Илон Маск вскоре после подтверждения информации о падении первой ступени в воду написал в Twitter, что неудачная посадка вызвана проблемой с гидравлическим насосом.

Ракета-носитель стартовала в 21.16 мск, через три минуты штатно отделилась первая ступень, а отделение грузового корабля Dragon, который доставит на МКС 2,5 тонн груза, произошло через десять минут после старта. Корабль должен прибыть на МКС в субботу.