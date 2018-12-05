Первая ступень Falcon 9 упала в океан при попытке возвращения на космодром

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан при попытке возвращения на флоридский космодром после запуска корабля Dragon к МКС, сообщила осуществлявшая запуск компания SpaceX.

"Первая ступень опустилась в воду. Но хорошая новость в том, что мы получили много данных, которые позволят понять, что произошло и улучшить ее надежность", — сообщил ведущий трансляции. Для запуска использовалась новая первая ступень, которая должна была совершить посадку на космодром близ места старта на мысе Канаверал.

Владелец SpaceX Илон Маск вскоре после подтверждения информации о падении первой ступени в воду написал в Twitter, что неудачная посадка вызвана проблемой с гидравлическим насосом. По его словам, первая ступень опустилась в воду неподалеку от побережья и не пострадала. "Похоже, не повреждена и передает данные. Отправлен корабль для ее извлечения (из воды)", — сообщил Маск.

Ракета-носитель стартовала в 21.16 мск, через три минуты штатно отделилась первая ступень, а отделение грузового корабля Dragon, который доставит на МКС 2,5 тонн груза, произошло через десять минут после старта. Корабль должен прибыть на МКС в субботу.