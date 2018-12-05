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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские ученые из Самарского университета создали специальную "парящую" в невесомости беговую дорожку, которой можно пользоваться на борту Международной космической станции — она заменила подобную американскую разработку, сообщили в среду в пресс-службе вуза.
"Беговая дорожка для МКС или тренажерный комплекс БД-2 — первая подобная российская разработка. Она заменила американский аналог на борту российского сегмента МКС. Ключевой особенностью тренажера стала уникальная система виброзащиты, созданная в Самарском университете. Она успешно отработала 4 тысячи часов в космосе и превзошла назначенный техническим заданием ресурс (3,5 тысячи часов)", — говорится в сообщении.
В университете подчеркнули, что за пять лет эксплуатации тренажера российские космонавты на беговой дорожке преодолели путь равный экватору Земли (учитывая среднюю скорость бега во время тренировки на орбите). По итогам испытаний БД-2, ее ресурс был увеличен и принято решение о продолжении эксплуатации тренажера на борту МКС.
"Перед коллективом Самарского университета стояла задача создать систему виброзащиты, способную амортизировать динамические нагрузки, возникающие во время бега космонавта на тренажере (около 200 — 250 килограмм). Они могут вызывать опасные низкочастотные колебания конструкций МКС, способные их разрушить. Инженеры и ученые вуза решили эту задачу, используя собственную разработку — уникальный материал металлическая резина (МР)", — рассказали в Самарском университете.
Кроме того, ученые применили нестандартное конструкторское решение: вместо того, чтобы жестко прикрепить тренажер и пытаться обеспечить его стабильное положение с помощью электромеханических устройств, они позволили ему парить в невесомости, соединив комплекс с бортом МКС только слабыми механическими связями — четырьмя низкочастотными виброизоляторами из МР.
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