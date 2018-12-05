В Китае скоро может появиться на свет клонированный котенок

ПЕКИН, 5 дек — РИА Новости. Новый клонированный котенок может появиться на свет в одной из китайских лабораторий в ближайшие месяцы, рассказал РИА Новости генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун.
Клонированием кошек уже активно занимаются в Южной Корее и США, чем будет отличаться от уже созданных клонов китайский, пока неизвестно. Ученый предпочел пока не распространяться о том, какими особенностями будет обладать животное и путем применения каких технологий его произведут на свет.
"Пока никаких деталей предоставить не можем, но по самым предварительным прогнозам, в ближайшие несколько месяцев на свет может появиться клонированный котенок, в случае успеха, мы сообщим подробнее", — сказал он.
Тема редактирования генов человека стала широко обсуждаться в СМИ после того, как на прошлой неделе китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Ученый подвергся серьезной критике как со стороны коллег, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения уже инициировал соответствующее расследование.
Во вторник китайские СМИ сообщили, что Хэ Цзянькуй пропал без вести после выступления на международной конференции в Гонконге, помимо этого, были сообщения, что он задержан. Официально пока ничего не подтвердилось.