Создавший клонов ГМО-собаки ученый раскритиковал редактирование генов людей

ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Технологии редактирования генов человека в будущем, безусловно, будут наиболее эффективны в борьбе с различными генетическими заболеваниями, но в настоящий момент, когда отсутствует нормативная база и неопровержимые доказательства эффективности, любые эксперименты по редактированию генов человека являются нарушением законов и морально-этических норм, заявил РИА Новости генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун, создавший в прошлом году клонов ГМО-собаки.

"Что касается случая с якобы рождением первых в истории младенцев с модифицированными генами, то нам (ученым – ред.) пока сложно делать какие-то точные оценки, так как об этом эксперименте все еще опубликовано недостаточно данных, также в настоящий момент очень сложно дать оценку этической стороне вопроса. В случае если рождение этих детей с редактированными генами подтвердится, то это можно считать нарушением законодательства нашей страны, нарушением этики научных исследований, мы решительно против этого", — заявил собеседник агентства.

По его словам, "если смотреть с точки зрения истории развития мировой науки и технологий, то исследование в области применения технологий редактирования генов человека, по всей вероятности, неизбежны, особенно в сфере научных исследований лечения генетических заболеваний человека".

"Генная терапия уже сейчас признана наиболее вероятным и эффективным методом лечения генетических заболеваний, однако на современном этапе человечество все еще находится на ранней стадии исследования и официального признания генной инженерии. В этой области все еще есть множество неизвестных рисков, и до тех пор, пока нет строгой нормативной базы по этическим аспектам, нет оценки эффективности и надежности экспериментов с животными, нет строгого надзора специализированных правительственных органов, неосмотрительная спешка в проведении экспериментов с человеком будет грубейшей ошибкой", — подчеркнул Ми Цзидун.

Он добавил, что "в биологических и медицинских исследованиях мы пропагандируем научный дух, уважение к человеческой жизни и строгое следование процедурам".

"Перед применением на человеке любых новых технологий и новой продукции, необходимо провести системные и осторожные эксперименты на животных, провести полный анализ и доказать их безопасность и эффективность, только после этого продвигать и совершенствовать дальнейшее применение технологий генной инженерии", — подытожил он.

В прошлом году к компании SinoGene было приковано внимание всего мира, так как в их лаборатории появилась на свет первая в мире собака, выведенная из соматической клетки методом нокаута гена (метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными заданные гены). Собака по кличке Лун Лун стал клоном собаки Пинго породы бигль, выведенной в SinoGene в декабре 2016 года. Пинго в свою очередь была первой в мире собакой, выведенной при помощи метода редактирования генов.

Тема редактирования генов человека стала широко обсуждаться в СМИ после того, как на прошлой неделе китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Ученый подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения уже инициировал соответствующее расследование.

Во вторник китайские СМИ сообщили, что Хэ Цзянькуй пропал без вести после выступления на международной конференции в Гонконге, помимо этого, были сообщения, что он задержан. Официально пока ничего не подтвердилось.