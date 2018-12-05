Создавший клонов ГМО-собаки ученый раскритиковал редактирование генов людей

ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Технологии редактирования генов человека в будущем, безусловно, будут наиболее эффективны в борьбе с различными генетическими заболеваниями, но в настоящий момент, когда отсутствует нормативная база и неопровержимые доказательства эффективности, любые эксперименты по редактированию генов человека являются нарушением законов и морально-этических норм, заявил РИА Новости генеральный директор компании SinoGene Ми Цзидун, создавший в прошлом году клонов ГМО-собаки.
По его словам, "если смотреть с точки зрения истории развития мировой науки и технологий, то исследование в области применения технологий редактирования генов человека, по всей вероятности, неизбежны, особенно в сфере научных исследований лечения генетических заболеваний человека".
"Генная терапия уже сейчас признана наиболее вероятным и эффективным методом лечения генетических заболеваний, однако на современном этапе человечество все еще находится на ранней стадии исследования и официального признания генной инженерии. В этой области все еще есть множество неизвестных рисков, и до тех пор, пока нет строгой нормативной базы по этическим аспектам, нет оценки эффективности и надежности экспериментов с животными, нет строгого надзора специализированных правительственных органов, неосмотрительная спешка в проведении экспериментов с человеком будет грубейшей ошибкой", — подчеркнул Ми Цзидун.
Он добавил, что "в биологических и медицинских исследованиях мы пропагандируем научный дух, уважение к человеческой жизни и строгое следование процедурам".
"Перед применением на человеке любых новых технологий и новой продукции, необходимо провести системные и осторожные эксперименты на животных, провести полный анализ и доказать их безопасность и эффективность, только после этого продвигать и совершенствовать дальнейшее применение технологий генной инженерии", — подытожил он.
Тема редактирования генов человека стала широко обсуждаться в СМИ после того, как на прошлой неделе китайский ученый Хэ Цзянькуй шокировал мировую общественность заявлением о рождении младенцев, ДНК которых была модифицирована так, что их организм сможет противостоять заражению ВИЧ. Ученый подвергся серьезной критике как со стороны коллег-ученых, так и со стороны властей. Государственный комитет КНР по делам здравоохранения и планового деторождения уже инициировал соответствующее расследование.
Во вторник китайские СМИ сообщили, что Хэ Цзянькуй пропал без вести после выступления на международной конференции в Гонконге, помимо этого, были сообщения, что он задержан. Официально пока ничего не подтвердилось.