МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские специалисты готовятся провести в открытом космосе эксперимент по проверке работы наиболее важного элемента создаваемой в России космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса — ее системы охлаждения, сообщил в среду научный руководитель "Исследовательского центра имени Келдыша" Анатолий Коротеев.

"Готовимся к эксперименту в открытом космосе", — сказал он в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ" на семинаре по вопросам развития атомной энергетики.

В конце октября сообщалось, что, как следует из материалов, размещенных в открытом доступе на сайте госзакупок, эта система охлаждения успешно прошла наземные испытания. Заказчик работ – госкорпорация "Роскосмос", головной исполнитель — Центр имени Келдыша.

Ядерные энергодвигательные установки, которые могут обеспечить полеты в космосе на дальние расстояния, сильно нагреваются, и поэтому им требуется эффективная система охлаждения. При этом тепло от них нужно отводить во внешнее космическое пространство, и только в виде излучения. Традиционным способом решения этой задачи стали выносимые во внешнюю часть корабля панельные радиаторы, по трубам которых циркулирует жидкость-теплоноситель, "сбрасывающая" лишнее тепло в космос. Но такие радиаторы, как правило, имеют большой вес и размеры.

Российские специалисты из ряда предприятий Роскосмоса и вузов разработали новое решение в виде так называемого капельного холодильника-излучателя. Это установка, в которой жидкость не циркулирует в трубах, а распыляется в виде капель прямо в открытое космическое пространство, там отдает тепло, а затем улавливается заборным устройством и проходит цикл заново. Благодаря этому жидкость охлаждается гораздо быстрее (из-за большей площади поверхности капель), а конструкция становится значительно легче.

В России с 2010 года выполняется не имеющий аналогов в мире проект создания транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Цель проекта — обеспечить лидирующие позиции России в разработке высокоэффективных энергетических комплексов космического назначения, качественно повышающих их функциональные возможности.

Технические решения, заложенные в концепцию транспортно-энергетического модуля, позволят решать широкий спектр космических задач, включая программы исследования Луны и исследовательские миссии к дальним планетам, создание на них автоматических баз.