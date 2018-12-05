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Институт SETI не нашел следов инопланетян на "межзвездном астероиде"

04130
© NASA / ESA/Hubble, ESO, M. KornmesserТак художник изобразил межзвездный астероид ОумуамуаТак художник изобразил межзвездный астероид Оумуамуа
© NASA / ESA/Hubble, ESO, M. Kornmesser
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Длительные наблюдения за астероидом Оумуамуа в момент его сближения с Землей исключают наличие на его поверхности "любых искусственных источников радиоволн или других сигналов". К такому выводу пришли астрономы из Института поиска внеземных цивилизаций SETI, опубликовавшие статью в журнале Acta Astronautica.

Художник изобразил первый межзвездный астероид Оумуамуа. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / ESO/M. Kornmesser /
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"Мы пытались хотя бы какой-нибудь сигнал, который бы указал на рукотворный характер этого объекта. Мы не нашли ничего подобного, несмотря на очень высокую чувствительность наших телескопов. С другой стороны, пока нельзя точно сказать, что наши наблюдения полностью исключают то, что Оумуамуа создали инопланетяне", — рассказывает Герри Харп (Gerry Harp) из Института поиска внеземных цивилизаций SETI в Маунтин-Вью (США).

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект был условно назван "кометой", получил временное имя C/2017 U1, и за ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как она покинула околоземное пространство, ученые успели получить множество снимков и данных по ее физическим свойствам, которые указали на то, что данный объект в большей степени похож на астероид, нежели на комету. Он был переименован в 1I/2017 U1, и в последствии получил имя Оумуамуа, что означает "разведчик" на языке коренных обитателей Гавайских островов.

Впоследствии, необычная сигарообразная форма Оумуамуа и присутствие больших количеств органики на его поверхности еще раз заставили ученых переосмыслить то, чем же на самом деле он был – ядром "потухшей" кометы, настоящим астероидом или чем-то совсем другим. 

Похищение инопланетянами
© Depositphotos / Fergregory
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К примеру, в начале ноября астрономы из Гарварда предположили, опираясь на этот факт и то, что траектория движения "межзвездного разведчика" необычным образом поменялась при его сближении с Солнцем, что он может быть рукотворным объектом.

По их мнению, Оумуамуа представляет собой своеобразный межзвездный "парусник", запущенный инопланетянами в сторону Солнечной системы. Его необычная форма помогла ему не сбиться с курса и достичь Земли через несколько миллионов лет полета.

Харп и его коллеги проверили, так ли это, используя данные, собранные радиотелескопом ATA после максимального сближения Оумуамуа с Землей, когда это небесное тело пересекало орбиту нашей планеты в конце ноября и начале декабря 2017 года.

Небольшое расстояние и большая мощность ATA позволила астрономам проверить, есть ли на поверхности межзвездного "разведчика" даже самые небольшие источники радиоволн, чья мощность в десятки и сотни раз уступает сотовым телефонам и портативным рациям.

Астероид над Землей
© Fotolia / 3000ad
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Максимальная мощность радиопередатчика, который остался бы незаметным для данной обсерватории, составляет всего 500 милливатт, что явно недостаточно для установления контакта с Землей или связи с другими планетными системами.

Все это, как считает Харп, говорит о том, что Оумуамуа вряд ли может быть "межзвездным зондом", созданным инопланетянами для установления контакта с Землей. Тем не менее, наблюдения за ним и последующими межзвездными объектами помогут нам понять, как устроены миры за пределами Солнечной системы и насколько они пригодны к жизни.


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