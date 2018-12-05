ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые раскрыли секрет "неуязвимости" рассеянного склероза

03200
© Depositphotos / sudok1Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациентаВрач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Молекулярные биологи из МГУ и РАН раскрыли причины того, почему многие лекарства от аутоиммунных заболеваний не подавляют, а усиливают симптомы рассеянного склероза. Их выводы и потенциальный путь для создания лекарства от этой болезни были представлены в журнале PNAS.

Модель молекулы ДНК
© Fotolia / psdesign1
Российские ученые открыли мутацию, вызывающую рассеянный склероз
"Известно, что нейтрализация белка TNF помогает при некоторых аутоиммунных заболеваниях, но делает все только хуже при рассеянном склерозе. Мы предположили, что это может быть связано с тем, что TNF "подает" какой-то защитный сигнал, который нельзя блокировать", – рассказывает академик Сергей Недоспасов из Института молекулярной биологии РАН в Москве.

Рассеянный склероз — болезнь нервной системы, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Без миелина нервы хуже проводят сигнал и начинают "замыкать", что приводит к разным последствиям от легкого онемения конечностей до паралича или слепоты. По статистике ВОЗ, сегодня свыше 2,3 миллиона людей страдает от этой болезни, эффективных способов лечения которой пока не придумано.

Сегодня десятки научных команд по всему миру работают над созданием методов лечения этой болезни. Два года назад российские ученые из Института биоорганической химии РАН предложили первую потенциальную "вакцину" от рассеянного склероза, обучающую иммунные клетки не атаковать мозг и не убивать его клетки.

До этого ученые неоднократно пытались создать лекарства, мешающие иммунитету уничтожать миелин, мешая сборке молекул белков из семейства TNF – одного из главных воспалительных сигналов организма. Фактически все подобные препараты провалились в лабораторных или клинических испытаниях, причины чего оставались загадкой для нейрофизиологов.

Алексей Белогуров
© Фото : Предоставлено пресс-службой ИБХ РАН
Биохимик: лекарство от рассеянного склероза появится через 2-3 года

Как передает пресс-служба Российского научного фонда, академик Недоспасов и его коллеги из МГУ, а также ряд зарубежных ученых, выяснили, почему это происходит, наблюдая за тем, как отключение одного из двух типов рецепторов, помогающих иммунным клеткам находить молекулы TNF, влияло на их поведение.

Как отмечает биолог, подобная идея зародилась у его команды после того, как они заметили, что на оболочке иммунных клеток, связанных с подавлением аутоиммунных реакций, встречается  большое количество выростов одного типа, TNFR2, а второй тип этих рецепторов, TNFR1, встречается относительно редко.

Это натолкнуло их на мысль, что уничтожение молекул TNF может мешать нормальной работе этих телец, так называемых Т-регуляторных клеток, и не подавлять рассеянный склероз, а усугублять это. Они проверили эту идею на мышах, чей геном был модифицирован таким образом, что TNFR1 или TNFR2 можно было временно отключить.

Базальные ганглии
© Fotolia / decade3d
Ученые: гормон беременности поможет вылечить рассеянный склероз

Реализовать эту идею, как отметил Недоспасов, было не так-то просто – на создание этих мышей у его команды ушло более десяти лет. Тем не менее, эти усилия оправдали себя – первые же опыты с подобными грызунами показали, что отключение TNFR2 приводит к почти мгновенному развитию рассеянного склероза или усугублению его симптомов.

Принудительное включение этого гена, наоборот, снижало остроту болезни и помогало мозгу мышей сопротивляться действию чрезмерно большого количества молекул TNF в их организме. Соответственно, манипуляции активностью этого рецептора могут помочь ученым защитить мозг больных от дальнейшего разрушения его миелиновых оболочек.

Вдобавок, это открытие указывает на потенциально опасные побочные эффекты некоторых новых лекарств от рака, воздействующих на TNFR2. Его блокировка приведет не только к исчезновению опухоли, но и развитию воспалений в мозге, что крайне нежелательно, заключают ученые.


Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена