Российские ученые раскрыли секрет "неуязвимости" рассеянного склероза

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Молекулярные биологи из МГУ и РАН раскрыли причины того, почему многие лекарства от аутоиммунных заболеваний не подавляют, а усиливают симптомы рассеянного склероза. Их выводы и потенциальный путь для создания лекарства от этой болезни были представлены в журнале PNAS.

"Известно, что нейтрализация белка TNF помогает при некоторых аутоиммунных заболеваниях, но делает все только хуже при рассеянном склерозе. Мы предположили, что это может быть связано с тем, что TNF "подает" какой-то защитный сигнал, который нельзя блокировать", – рассказывает академик Сергей Недоспасов из Института молекулярной биологии РАН в Москве.

Рассеянный склероз — болезнь нервной системы, при развитии которой иммунные клетки начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Без миелина нервы хуже проводят сигнал и начинают "замыкать", что приводит к разным последствиям от легкого онемения конечностей до паралича или слепоты. По статистике ВОЗ, сегодня свыше 2,3 миллиона людей страдает от этой болезни, эффективных способов лечения которой пока не придумано.

Сегодня десятки научных команд по всему миру работают над созданием методов лечения этой болезни. Два года назад российские ученые из Института биоорганической химии РАН предложили первую потенциальную "вакцину" от рассеянного склероза, обучающую иммунные клетки не атаковать мозг и не убивать его клетки.

До этого ученые неоднократно пытались создать лекарства, мешающие иммунитету уничтожать миелин, мешая сборке молекул белков из семейства TNF – одного из главных воспалительных сигналов организма. Фактически все подобные препараты провалились в лабораторных или клинических испытаниях, причины чего оставались загадкой для нейрофизиологов.

Как передает пресс-служба Российского научного фонда, академик Недоспасов и его коллеги из МГУ, а также ряд зарубежных ученых, выяснили, почему это происходит, наблюдая за тем, как отключение одного из двух типов рецепторов, помогающих иммунным клеткам находить молекулы TNF, влияло на их поведение.

Как отмечает биолог, подобная идея зародилась у его команды после того, как они заметили, что на оболочке иммунных клеток, связанных с подавлением аутоиммунных реакций, встречается большое количество выростов одного типа, TNFR2, а второй тип этих рецепторов, TNFR1, встречается относительно редко.

Это натолкнуло их на мысль, что уничтожение молекул TNF может мешать нормальной работе этих телец, так называемых Т-регуляторных клеток, и не подавлять рассеянный склероз, а усугублять это. Они проверили эту идею на мышах, чей геном был модифицирован таким образом, что TNFR1 или TNFR2 можно было временно отключить.

Реализовать эту идею, как отметил Недоспасов, было не так-то просто – на создание этих мышей у его команды ушло более десяти лет. Тем не менее, эти усилия оправдали себя – первые же опыты с подобными грызунами показали, что отключение TNFR2 приводит к почти мгновенному развитию рассеянного склероза или усугублению его симптомов.

Принудительное включение этого гена, наоборот, снижало остроту болезни и помогало мозгу мышей сопротивляться действию чрезмерно большого количества молекул TNF в их организме. Соответственно, манипуляции активностью этого рецептора могут помочь ученым защитить мозг больных от дальнейшего разрушения его миелиновых оболочек.

Вдобавок, это открытие указывает на потенциально опасные побочные эффекты некоторых новых лекарств от рака, воздействующих на TNFR2. Его блокировка приведет не только к исчезновению опухоли, но и развитию воспалений в мозге, что крайне нежелательно, заключают ученые.



