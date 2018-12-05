Российские ученые обнаружили в Арктике отпечатки листьев платана и бука

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН на острове Сардах за полярным кругом впервые обнаружили в породах неогена (второго периода кайнозойской эры), четкие отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии – миллионы лет назад здесь были широколиственные леса, сообщает институт в среду.
"В ходе комплексной экспедиции в дельту реки Лена ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН выехали за полярный круг, на остров Сардах, чтобы изучить разрез неогеновых (23-2,5 миллиона лет) и четвертичных пород. В процессе работ специалисты нашли в породе четкие отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии, что является настоящей сенсацией", — говорится в сообщении.
Отпечаток листа платана, считают ученые, – важное доказательство того, что в раннем-среднем миоцене (23-11 миллиона лет) в Арктике росли широколиственные леса, а значит, было тепло и влажно. Об этом говорят и другие образцы ископаемой флоры – листья бука, ольхи и ивы. Еще более удивительной находкой ученые называют плод магнолии – так далеко на севере это растение еще не находил никто.
"Обнаруженные нашими учеными уникальные образцы широколиственной флоры поменяют представление специалистов о масштабах климатических вариаций в геологической прошлом. По сути, сегодняшнее, так называемое, глобальное потепление – это лишь незначительный эпизод в истории Земли. А климатические качели раскачивались в прошлом без техногенного воздействия гораздо сильнее, чем сегодня. Полагаю, что эта работа достойна публикации в ведущих журналах, таких как Nature и Science", — приводятся в сообщении слова директора ИНГГ СО РАН Игоря Ельцова.