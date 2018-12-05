ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые обнаружили в Арктике отпечатки листьев платана и бука

05170
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкАрктическая экспедиция. Архивное фотоАрктическая экспедиция. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН на острове Сардах за полярным кругом впервые обнаружили в породах неогена (второго периода кайнозойской эры), четкие отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии – миллионы лет назад здесь были широколиственные леса, сообщает институт в среду.

"В ходе комплексной экспедиции в дельту реки Лена ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН выехали за полярный круг, на остров Сардах, чтобы изучить разрез неогеновых (23-2,5 миллиона лет) и четвертичных пород. В процессе работ специалисты нашли в породе четкие отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии, что является настоящей сенсацией", — говорится в сообщении.

Таяние льда в Арктике. Архивное фото
© Фото : NASA Goddard Space Flight Center
Ученые сообщили о "климатической бомбе" в Арктике
В институте отметили, что это действительно уникальная находка, так как отпечатки листьев широколиственных деревьев в этом регионе до этого никто не находил. Ранее в отложениях острова Сардах находили только минерализованные, обугленные древесные остатки и шишки хвойных, а также плоды американского серого ореха. Ученые считают, что обнаруженная листовая флора имеет ранне-среднемиоценовый возраст (23-11,6 миллиона лет). По мнению научного сотрудника лаборатории микропалеонтологии Леонида Хазина, слова которого приводятся в сообщении, наиболее подходящие условия для широколиственных деревьев в этой местности были около 16 миллионов лет назад.

Здание Капитолия в Вашингтоне
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Ученые выяснили, как таяние льдов в Арктике повлияет на климат в США
"Чтобы по-новому взглянуть на древний климат и его изменения, нужно точнее определить возраст пород, содержащих уникальные находки, и понять, почему растительность такого типа была распространена в столь высоких широтах. Считается, что в те времена материки уже занимали положение, близкое к современному", — сказал Хазин. Ископаемые теплолюбивые растения ранее находили в Арктике в отложениях более древнего возраста (около 65-55 миллионов лет), однако в более молодых отложениях в евразийской части таких находок не было.

Отпечаток листа платана, считают ученые, – важное доказательство того, что в раннем-среднем миоцене (23-11 миллиона лет) в Арктике росли широколиственные леса, а значит, было тепло и влажно. Об этом говорят и другие образцы ископаемой флоры – листья бука, ольхи и ивы. Еще более удивительной находкой ученые называют плод магнолии – так далеко на севере это растение еще не находил никто.

"Обнаруженные нашими учеными уникальные образцы широколиственной флоры поменяют представление специалистов о масштабах климатических вариаций в геологической прошлом. По сути, сегодняшнее, так называемое, глобальное потепление – это лишь незначительный эпизод в истории Земли. А климатические качели раскачивались в прошлом без техногенного воздействия гораздо сильнее, чем сегодня. Полагаю, что эта работа достойна публикации в ведущих журналах, таких как Nature и Science", — приводятся в сообщении слова директора ИНГГ СО РАН Игоря Ельцова.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена