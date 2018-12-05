Российские ученые обнаружили в Арктике отпечатки листьев платана и бука

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН на острове Сардах за полярным кругом впервые обнаружили в породах неогена (второго периода кайнозойской эры), четкие отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии – миллионы лет назад здесь были широколиственные леса, сообщает институт в среду.

"В ходе комплексной экспедиции в дельту реки Лена ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН выехали за полярный круг, на остров Сардах, чтобы изучить разрез неогеновых (23-2,5 миллиона лет) и четвертичных пород. В процессе работ специалисты нашли в породе четкие отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии, что является настоящей сенсацией", — говорится в сообщении.

В институте отметили, что это действительно уникальная находка, так как отпечатки листьев широколиственных деревьев в этом регионе до этого никто не находил. Ранее в отложениях острова Сардах находили только минерализованные, обугленные древесные остатки и шишки хвойных, а также плоды американского серого ореха. Ученые считают, что обнаруженная листовая флора имеет ранне-среднемиоценовый возраст (23-11,6 миллиона лет). По мнению научного сотрудника лаборатории микропалеонтологии Леонида Хазина, слова которого приводятся в сообщении, наиболее подходящие условия для широколиственных деревьев в этой местности были около 16 миллионов лет назад.

"Чтобы по-новому взглянуть на древний климат и его изменения, нужно точнее определить возраст пород, содержащих уникальные находки, и понять, почему растительность такого типа была распространена в столь высоких широтах. Считается, что в те времена материки уже занимали положение, близкое к современному", — сказал Хазин. Ископаемые теплолюбивые растения ранее находили в Арктике в отложениях более древнего возраста (около 65-55 миллионов лет), однако в более молодых отложениях в евразийской части таких находок не было.

Отпечаток листа платана, считают ученые, – важное доказательство того, что в раннем-среднем миоцене (23-11 миллиона лет) в Арктике росли широколиственные леса, а значит, было тепло и влажно. Об этом говорят и другие образцы ископаемой флоры – листья бука, ольхи и ивы. Еще более удивительной находкой ученые называют плод магнолии – так далеко на севере это растение еще не находил никто.

"Обнаруженные нашими учеными уникальные образцы широколиственной флоры поменяют представление специалистов о масштабах климатических вариаций в геологической прошлом. По сути, сегодняшнее, так называемое, глобальное потепление – это лишь незначительный эпизод в истории Земли. А климатические качели раскачивались в прошлом без техногенного воздействия гораздо сильнее, чем сегодня. Полагаю, что эта работа достойна публикации в ведущих журналах, таких как Nature и Science", — приводятся в сообщении слова директора ИНГГ СО РАН Игоря Ельцова.