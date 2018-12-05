В Денисовой пещере на Алтае нашли диадему каменного века из бивня мамонта

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Крупный фрагмент древней диадемы эпохи палеолита из бивня мамонта возрастом около 45–50 тысяч лет обнаружили археологи в прошедшем полевом сезоне в знаменитой Денисовой пещере на Алтае, сообщает Институт археологии и этнографии СО РАН.
"Обнаружен крупный фрагмент древней диадемы эпохи палеолита из бивня мамонта возрастом около 45–50 тысяч лет назад. По мнению сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, которые проводят раскопки на этом объекте, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос и использовал в повседневной жизни как утилитарный бытовой предмет", — говорится в сообщении.
"Ранее в Денисовой пещере был также найден небольшой фрагмент налобного участка орнаментированной диадемы. Находка этого сезона позволила исследователям более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий, а также, скорее всего, самостоятельно их производили. Об этом говорят многочисленные заготовки и фрагменты от обработки бивня, найденные в пещере", — отметили в ИАЭТ СО РАН.
Денисова пещера прославилась на весь мир после того, как секвенирование ДНК найденной в ней в 2008 году фаланги мизинца девочки возрастом около 9-12 лет показало, что это еще не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Открытие нового подвида человека стало мировой сенсацией.