В Денисовой пещере на Алтае нашли диадему каменного века из бивня мамонта

Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН во время археологических работ в одной из галерей Денисовой пещеры. Архивное фото

Сотрудники Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН во время археологических работ в одной из галерей Денисовой пещеры. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 5 дек – РИА Новости. Крупный фрагмент древней диадемы эпохи палеолита из бивня мамонта возрастом около 45–50 тысяч лет обнаружили археологи в прошедшем полевом сезоне в знаменитой Денисовой пещере на Алтае, сообщает Институт археологии и этнографии СО РАН.

"Обнаружен крупный фрагмент древней диадемы эпохи палеолита из бивня мамонта возрастом около 45–50 тысяч лет назад. По мнению сотрудников Института археологии и этнографии СО РАН, которые проводят раскопки на этом объекте, древний человек носил этот головной обруч для поддержания волос и использовал в повседневной жизни как утилитарный бытовой предмет", — говорится в сообщении.

В институте отметили, что диадема была сломана еще при использовании или через недолгое время после него. Об утилитарном же использовании головного обруча говорят следы ношения – потертости в определенных местах, которые специалисты легко отличают от следов обработки предмета при его изготовлении. Кроме того, диадема не украшена орнаментом, а значит, она вряд ли являлась каким-то культовым украшением. Найденный фрагмент довольно крупный – от затылка до лицевой части виска с отверстием для завязывания шнурка на затылке.

"Ранее в Денисовой пещере был также найден небольшой фрагмент налобного участка орнаментированной диадемы. Находка этого сезона позволила исследователям более обоснованно говорить о том, что древние обитатели Денисовой пещеры носили диадемы на протяжении многих тысячелетий, а также, скорее всего, самостоятельно их производили. Об этом говорят многочисленные заготовки и фрагменты от обработки бивня, найденные в пещере", — отметили в ИАЭТ СО РАН.

Младший научный сотрудник института Александр Федорченко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что древнейшие диадемы — очень редкая находка, причем, не только в Денисовой пещере, но и в мире. Ученые отмечают, что находка отлично демонстрирует все возможные приемы обработки бивня, которые были в арсенале древнего человека из Денисовой пещеры, а именно: строгание, размачивание, выгибание, шлифовка, полировка, сверление. Ученые предполагают, что диадему мог изготовить представитель подвида человека, получившего название Homo altaiensis, или денисовец.

Денисова пещера прославилась на весь мир после того, как секвенирование ДНК найденной в ней в 2008 году фаланги мизинца девочки возрастом около 9-12 лет показало, что это еще не совсем человек современного вида, но и не неандерталец. Открытие нового подвида человека стало мировой сенсацией.