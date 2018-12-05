Ученые рассказали, почему рис может быть опасным для здоровья

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Зерна риса могут накапливать в себе большие количества мышьяка и других токсинов, большая часть которых попадет в организм человека при переваривании пищи. Об этом рассказали биологи, выступавшие на конференции Общества анализа рисков в Новом Орлеане.

"Мы провели первую систематическую оценку того, как много мышьяка содержат в себе типичные зерна риса, и изучили то, как много его попадает в организм при переваривании пищи. В ближайшее время мы изучим и то, как именно он влияет на работу тела человека", — заявил Чжэн Чжоу (Zheng Zhou) из университета Индианы (США).

Высокое содержание свинца, мышьяка и многих других элементов в воде, водопроводных трубах, посуде и в других предметах обихода и быта часто приводит к развитию тяжелых нарушений в работе мозга и тела человека. Многие историки сегодня считают, что традиции использования свинцовой посуды могли быть одной из причин упадка Древнего Рима, а высокая концентрация свинца в воде уже вызвала проблемы со здоровьем детей в городе Флинт в США.

Что интересно, в отличие от многих других токсинов, главным источником мышьяка в пище и воде обычно бывают не промышленные выбросы или другие следы "жизнедеятельности" человека, а местные грунтовые воды. В некоторых самых странах мира, таких как Индия и Бангладеш, около четверти источников влаги содержат в себе запредельно высокие доли его соединений, что крайне негативно влияет на жизнь местных жителей.

Чжоу и его коллеги заинтересовались тем, как высокая загрязненность воды мышьяком и другими токсинами будет влиять на рис, главную сельскохозяйственную культуру Китая, Индии и других стран на юге и востоке Азии.

Для этого они проанализировали данные, собранные авторами 143 научных работ, посвященных метаболизму мышьяка и его поведению внутри тела человека и в различных продуктах питания. Отобрав десять наиболее подробных исследований, биологи объединили результаты экспериментов и обобщили их выводы.

Как оказалось, зерна риса обычно накапливают в себе большие количества мышьяка, большая часть которого остается в его мякоти в виде неорганических соединений, а не встраивается в работу клеток этого растения. В среднем, примерно 70-80% мышьяка попадает из воды в злак, и аналогичная его доля проникает в тело людей и животных при переваривании пищи.

Что интересно, несмотря на очень высокий уровень биодоступности этого токсина, Чжоу и его коллеги зафиксировали очень большой разброс в этих показателях. С чем это связано, биологи пока не могут точно сказать, но они предполагают, что эти различия были порождены тем, как разные сорта риса взаимодействуют с соединениями мышьяка.

Все это, как считают исследователи, говорит о том, что власти стран Азии, а также других государств, где рис составляет основу повседневной диеты, должны уделять особое внимание проверке этого злака на избыток мышьяка.



