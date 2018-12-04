Наркологи раскрыли главный источник "героиновой эпидемии" в США

МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Фентанил, главный убийца американских наркоманов, начал распространяться по стране из-за неурожая мака, дефицита других опиатов и его дешевизны для оптовых торговцев. К такому выводу пришли наркологи, описавшие главные каналы продажи этих веществ в журнале Addiction.

"Фентанил крайне редко продают под своим собственным именем. Уличные дельцы чаще всего не знают, что именно они распространяют – "настоящий" героин или его разбавленный синтетический аналог. Это не только опасно для самих наркоманов, но и указывает на то, что борьба с мелкими торговцами не защитит Америку от эпидемии смертей", — рассказывает Сара Марс (Sarah Mars) из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

В последние десять лет социальные активисты, а затем и политики самого высокого ранга, начали говорить о появлении новой эпидемии наркомании на территории США. Она возникла, как считают сегодня некоторые исследователи, из-за практически бесконтрольного распространения оксикодона и других обезболивающих на базе опиатов, которые доктора, при пособничестве производящих их фармакомпаний, выписывали всем пациентам с хроническими болями.

Когда эту тенденцию заметили регулирующие органы, оборот наркотических обезболивающих был ограничен, что привело к тому, что любители подобных таблеток переключились на их "уличные" аналоги – героин, морфин, и различные синтетические опиаты. Это только усугубило ситуацию и привело к резкому росту числа смертей от передозировок. Только за последние десять лет от них умерло более 500 тысяч американцев.

В начале этого года наркологи выяснили, что главным убийцей молодых американцев был не героин или "аптечные" опиаты, а самый мощный синтетический аналог морфия, фентанил. На его долю приходится примерно треть смертей наркоманов, что связано со сверхвысокой силой действия этого препарата и крайне малой дозой, вызывающей передозировку.

Марс и ее коллеги попытались выяснить, с чем связано распространение этого опасного наркотика – из-за его каких-то уникальных черт, заставляющих наркоманов выбирать его, а не другие типы опиатов, или по каким-то другим причинам.

Для этого ученые опросили несколько сотен наркоманов, живущих в разных уголках США, а также нескольких десятков дилеров, согласившихся рассказать о своем бизнесе на правах анонимности. Параллельно наркологи изучили то, как много легальных и нелегальных опиатов производилось в стране и сопоставили эти данные с рассказами дилеров.

Как оказалось, ни наркоманы, ни их "поставщики" не могли отличить фентанил от других опиатов и не предпочитали его другим типам веществ. Более того, многие зависимые очень боялись этого вещества, так как его невозможно обнаружить в дозе до того, как она попадет в их организм.

В свою очередь, его распространение по США было обусловлено двумя экономическими причинами – растущим спросом на опиаты из-за эпидемии "аптечной" наркомании, и резким сокращением предложения, связанным с неурожаем мака в странах Латинской Америки и сбоями в работе традиционных каналов поставки через Мексику.

И то и другое, как отмечает Марс, заставило крупных торговцев искать новые источники аналогов героина и других опиатов. Фентанил достаточно быстро привлек их внимание, так как для его производства не нужно растительного сырья и его легко маскировать под другие типы наркотиков, смешивая с мелом и прочими наполнителями.

Подобные изменения, как отмечают наркологи, никак не повлияли и не будут влиять на поведение самих наркоманов и уличных дельцов. Соответственно, борьбу с фентанилом следует начинать не с них, а с крупных подпольных лабораторий, занятых его производством, заключает Марс.



