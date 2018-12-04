Эксперт рассказал, чем рискуют пользователи "умных" устройств

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Около 4,9 миллиарда "умных" устройств уже запущены и подключены к сети в мире в настоящее время, однако мало кто из пользователей знает о рисках, которые они несут, сообщил куратор направления информационная безопасность израильской высшей школы IT и безопасности HackerU Алексей Гришин.

По его словам, число "умных" устройств в мире в 4 раза больше количества сотовых телефонов. "23-31% людей в России носят электронные трекеры, часы или шагомеры. Но на сегодняшний день "умные" устройства до конца не безопасны", — указал Гришин.

К "умным" устройствам в целом относятся и "умные" автомобили и бытовые устройства, например, утюги, кофемашины и так далее. Все "умные" устройства несут в себе четыре вида рисков: начиная от физических — раны, травмы, смерть или необратимые изменения в организме, до финансовых — потеря денежных средств или возможности их использовать. Так, например, по данным компании, средний ущерб компаний от взломов IoT (интернет вещей) составляет порядка 18,3 миллиона долларов в год, сообщил эксперт.

Еще одна категория рисков — репутационные, когда при взломе аккаунтов или устройств становится общедоступной личная информация. "Одни из самых опасных рисков — коммуникационные. Чем "умнее" дом, тем больше связь между устройствами, тем больше вы хотите его контролировать. Нарушение коммуникации — это обрыв во взаимодействии между устройствами: например, вы не можете выйти из дома, вы не можете позвонить, у вас не открываются занавески, — это все ужасно, и это все несет для вас риски", — сказал Гришин.