Ученые выяснили, когда супруги перестают ругаться

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Супруги перестают постоянно спорить друг с другом и ругаться по пустякам лишь через несколько десятилетий совместной жизни, когда к ссорам начинают относится с юмором. К такому выводу пришли социологи, представившие свои наблюдения в журнале Emotion.
Они в течение 13 лет наблюдали за почти сотней семейных пар, которые жили вместе от 15 до 35 лет. Каждые пять лет ученые приглашали их к себе в лабораторию, предлагали обсудить проблемы в отношениях и рассказать о последней ссоре.
Согласно результатам исследования, молодые пары оказались более склонны к негативным эмоциям и очень агрессивной манере ведения споров. Однако это было совершенно не характерно для супругов, проживших друг с другом более двух десятков лет.
"Это открытие подчеркивает важность позитивных эмоций для нашего здоровья. Оно может объяснять то, почему семейные мужчины и женщины в среднем живут дольше, чем одинокие пожилые люди", — заключила Верстэн.