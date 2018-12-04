На МКС доставили камеры для наблюдения за космонавтами

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Видеокамеры для отслеживания передвижений космонавтов и астронавтов на российском сегменте Международной космической станции доставлены на станцию, но еще не установлены, рассказал в интервью РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Насколько я знаю, на МКС они уже доставлены, но, когда они будут установлены, понимания пока нет. До вчерашнего дня на МКС работал один российский космонавт, у него просто не было на это времени", — рассказал он.

Ранее о планах установки камер РИА Новости рассказали в пресс-службе госкорпорации. Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Роскосмос запросил у НАСА записи с американских камер в рамках расследования причин появления отверстия в корабле "Союз МС-09". Официального подтверждения, что НАСА согласились ее предоставить, не было. До этого на российском сегменте МКС камер не было.

Тридцатого августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие. Вечером того же дня по совету центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком. Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия Роскосмоса. 11 декабря российские космонавты выйдут в открытый космос для осмотра корабля снаружи.

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