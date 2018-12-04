Археологи нашли в Сарове могилу героя Отечественной войны 1812 года

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Масштабные раскопки на территории Саровского монастыря помогли ученым из Института археологии РАН найти захоронения генерала Бориса Полуектова, одного из героев первой Отечественной войны. Об этом и других находках исследователей рассказывает пресс-служба заведения.

Хроники трагедии

"Из архивных материалов, предоставленной саровским историком Валентином Степашкиным, мы узнали, что около алтаря храма был похоронен генерал с супругой. И когда в одном из кирпичных склепов мы нашли парное захоронение, кольца с аббревиатурой и остатки генеральского мундира, мы смогли с уверенностью сказать, оно принадлежит генералу от инфантерии Борису Полуектову и его супруге", – рассказывает Сергей Милованов из Института археологии РАН.

Саров сегодня относится к числу "закрытых городов", что накладывает определенные ограничения на проведение исследовательских археологических работ. Поэтому раскопки на этой территории особенно важны, так как проводятся крайне редко.

Летом 2018 года Волжская экспедиция Института археологии РАН проводила в Сарове спасательные раскопки, предшествующие восстановлению храма Живоносного источника на территории Саровского монастыря, а также исследовала средневековое мордовское городище, в границах которого находится современный монастырь.

Это древнее поселение было открыто сотрудниками института еще в 1990 году, и сейчас оно считается крупнейшим укрепленным поселением мордвы домонгольских времен. Оно располагается на мысу, образованном при впадении реки Саровки в реку Сатис и на прилегающей к нему террасе, и занимает внушительную площадь, около 44 гектаров.

Военные укрепления этого селения были внушительными по рамкам того времени – оно было окружено пятью линиями оборонительных сооружений. Его жители занимались ремеслом и торговали с Волжской Булгарией и русскими княжествами.

Новые раскопки помогли археологам значительно обогатить наши представления о повседневной жизни древних саровцев. Ученые обнаружили здесь большое число предметов быта, а также различных украшений – пряжек, браслетов, амулетов, хрустальных и полудрагоценных бус.

Большое число подобных находок, как отмечают археологи, говорит в пользу того, что данный город был своеобразной "столицей" одного из объединений мордовских племен, которое русские летописцы называли "Пургасовой волостью". Следы пепелищ и сгоревших людей, найденные Миловановым и его коллегами, указывают на то, что обширные укрепления не спасли это селение от разграбления и разрушения в первой половине XIII века.

Секреты пустыни

В последующие четыре века это место пустовало, и только в конце XVI века здесь была основана Саровская пустынь, ставшая впоследствии важным духовным центром России. На ее территории было построено несколько храмов и монастырей, закрытых и взорванных большевиками после революции 1917 года.

Сейчас археологи постепенно ведут раскопки на территории этих монастырей, подготавливая их к полному воссозданию исторического облика. Изучая историю постройки одной из разрушенных церквей, храма Живоносного источника, археологи совершили два крайне интересных открытия.

© Военная галерея Зимнего дворца Портрет Бориса Полуэктова, героя Отечественной войны 1812 года © Военная галерея Зимнего дворца Портрет Бориса Полуэктова, героя Отечественной войны 1812 года

Во-первых, им удалось обнаружить памятную доску, поставленную в Сарове по приказу Николая II после канонизации Серафима Саровского в 1903 году, а также несколько других артефактов, связанных с тем, какую роль этот святой играл в жизни церкви в досоветские времена.

Во-вторых, археологи нашли на некрополе храма парное захоронение мужа и жены, принадлежавшее, как показали их кольца и одеяния, генералу Борису Полуектову и его супруге. Он прошел через всю Отечественную войну и связанные с ней конфликты и поучаствовал во всех ключевых сражениях, начиная с Аустерлица и заканчивая взятием Парижа. За героизм и примерное поведение он неоднократно награждался и повышался в звании на поле боя.

Как отмечает пресс-служба института, портрет Полуектова сейчас находится в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге среди трехсот тридцати двух портретов военачальников русской армии, участников кампаний 1812-1814 годов. Он скончался 6 октября 1843 года в Варшаве и был привезен для захоронения в Саровскую пустынь как ее благотворитель.

"Исследование будет вестись в тесном сотрудничестве с антропологами и историками, чтобы идентифицировать остальных по возможности другие захоронения. После антропологического изучения все останки будут перезахоронены на территории Саровского монастыря", — заключает Милованов.