В "Роскосмосе" рассказали об информационной атаке на компанию

Макеты космических ракет-носителей на стенде ГК Роскосмос во время форума Армия-2018. Архивное фото

Макеты космических ракет-носителей на стенде ГК Роскосмос во время форума Армия-2018. Архивное фото

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. "Роскосмос" подвергся информационной атаке, затеянной, чтобы помешать стране вернуть лидерство в космосе и создать образ "пожирающей федеральные деньги" госкорпорации. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал руководитель пресс-службы компании Владимир Устименко.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а вслед за ним Генпрокуратура заявили о финансовых нарушениях, выявленных в госкорпорации.

"Сама отрасль начала реконфигурацию для создания профильных индустриальных холдингов — ракетного, двигателестроительного, приборостроительного. "Роскосмос" пришел в движение. Возможно, информационная атака на нас связана именно с этим", — прокомментировал Устименко.

Он добавил, что кто-то планомерно пытается создать для госкорпорации образ самого большого должника в отрасли, чтобы лишить финансовой поддержки. При этом бюджет космической отрасли в России и так почти в 20 раз уступает бюджету НАСА, напомнил собеседник агентства.

Он попросил общественность и СМИ с большим уважением относиться к ракетно-космической промышленности, создающей ядерный щит родины и самые современные цифровые технологии.

Глава пресс-службы госкорпорации также отметил, что "Роскосмос" выступает за всестороннее сотрудничество со СМИ и не намерен закрываться от общения с ними.

"Но иногда наша открытость играет с нами злую шутку", — резюмировал он.