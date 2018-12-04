ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. SpaceX планирует повторно использовать упавшую в океан носовую часть ракеты-носителя Falcon 9, осуществившей в понедельник успешный запуск малых спутников и вернувшейся на Землю после старта, сообщил после запуска владелец компании Илон Маск.
"Обтекатели Falcon не попали в сетку, но мягко сели на воду. (Корабль) Mr. Steven подбирает их. Планируем высушить их и запустить вновь", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter. "Ничего плохого нет в том, чтобы немного поплавать", – пошутил предприниматель.
Через час после старта компания сообщила об успешном отделении от несущей ракеты четырех малых спутников и двух новейших устройств, предназначенных для космического запуска малых спутников. Им позднее предстоит вывести на орбиту 60 кубсатов и мини-спутников.
В июле 2017 года Маск сообщал, что компания планирует в будущем сохранять носовую часть ракеты, стоимость которой составляет около шести миллионов долларов. "Я говорю своей команде: представьте, что с неба на вас падают шесть миллионов долларов! Неужели вы не попытаетесь их поймать?" — пошутил тогда глава компании.
Для реализации многоразовости носоовой обтекатель оснащен внешним двигателем и навигационной системой для безопасного входа в атмосферу Земли и приземления в специальную "ловушку", установленную на корабле Mr. Steven.