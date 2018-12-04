ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости. SpaceX планирует повторно использовать упавшую в океан носовую часть ракеты-носителя Falcon 9, осуществившей в понедельник успешный запуск малых спутников и вернувшейся на Землю после старта, сообщил после запуска владелец компании Илон Маск.

"Обтекатели Falcon не попали в сетку, но мягко сели на воду. (Корабль) Mr. Steven подбирает их. Планируем высушить их и запустить вновь", — написал Маск в своем микроблоге в Twitter. "Ничего плохого нет в том, чтобы немного поплавать", – пошутил предприниматель.

Запуск ракеты-носителя с космодрома Ванденберг в Калифорнии состоялся в 21.34 мск в понедельник. SpaceX вела прямую трансляцию запуска. На ее борту находятся 64 малых спутника, самый маленьких из них не превышает по размерам кубик Рубика, самый большой — размером с холодильник. Спутники принадлежат компаниям и правительственным структурам из 17 стран, в том числе министерству обороны США, космическим ведомствам, музеям, университетам и коммерческим компаниям.

Через час после старта компания сообщила об успешном отделении от несущей ракеты четырех малых спутников и двух новейших устройств, предназначенных для космического запуска малых спутников. Им позднее предстоит вывести на орбиту 60 кубсатов и мини-спутников.

После старта в понедельник первая ступень Falcon 9 успешно села на плавучую платформу в Тихом океане, расположенную у побережья Калифорнии. Для ракеты это был третий старт и третье успешное возвращение.

В июле 2017 года Маск сообщал, что компания планирует в будущем сохранять носовую часть ракеты, стоимость которой составляет около шести миллионов долларов. "Я говорю своей команде: представьте, что с неба на вас падают шесть миллионов долларов! Неужели вы не попытаетесь их поймать?" — пошутил тогда глава компании.

Для оптимизации стоимости космических полетов SpaceX отрабатывает технологию многоразового использования первой ступени ракеты-носителя Falcon 9. Первая отправка первой ступени в повторный полет состоялась в марте 2017 года, с тех пор компания регулярно осуществляет запуски РН с уже летавшей первой ступенью. В июне прошлого года SpaceX также отправила на МКС уже летавшую в космос капсулу грузового корабля Dragon.

Для реализации многоразовости носоовой обтекатель оснащен внешним двигателем и навигационной системой для безопасного входа в атмосферу Земли и приземления в специальную "ловушку", установленную на корабле Mr. Steven.