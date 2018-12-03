Прибывший на МКС экипаж перешел на станцию

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 дек — РИА Новости. Прибывший на Международную космическую станцию экипаж корабля "Союз МС-11" открыл люки, перешел на станцию и поздоровался с космонавтами, ожидавшими их на МКС, передает корреспондент РИА Новости.
На станцию прибыли российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Их встретили россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.
Старт экипажа состоялся чуть ранее изначально планировавшегося срока. По планам "Союз МС-11" должен быть прибыть к станции уже после возвращения находящегося сейчас на орбите экипажа корабля "Союз МС-09". Но в таком случае станция осталась бы на какое-то время необитаемой, так как "Союз МС-10" из-за аварии ракеты 11 октября не смог достигнуть МКС. Тогда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта.
Также Кононенко с Прокопьевым выйдут 11 декабря в открытый космос. Они обследуют "Союз МС-09", в котором в конце августа обнаружили отверстие. Кононенко вырежет часть противометеоритной защиты корабля, которую Прокопьев вернет на Землю для использования в расследовании причин появления отверстия.
Также Кононенко проведет эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер", которым не смог заняться Алексей Овчинин. Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж попробует вырастить небольшие образцы (2-3 миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.