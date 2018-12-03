Прибывший на МКС экипаж перешел на станцию

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 дек — РИА Новости. Прибывший на Международную космическую станцию экипаж корабля "Союз МС-11" открыл люки, перешел на станцию и поздоровался с космонавтами, ожидавшими их на МКС, передает корреспондент РИА Новости.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала в 14.31 мск с Байконура. Через девять минут корабль отделился от третьей ступени и взял курс на сближение со станцией. "Союз МС-11" добрался до станции по короткой четырехвитковой схеме и пристыковался к МКС в 20.33 мск.

На станцию прибыли российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Их встретили россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.

Старт экипажа состоялся чуть ранее изначально планировавшегося срока. По планам "Союз МС-11" должен быть прибыть к станции уже после возвращения находящегося сейчас на орбите экипажа корабля "Союз МС-09". Но в таком случае станция осталась бы на какое-то время необитаемой, так как "Союз МС-10" из-за аварии ракеты 11 октября не смог достигнуть МКС. Тогда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта.

Как рассказывал ранее Кононенко, по прибытии на станцию экипаж ждет "удлиненный рабочий день", который продлится до 20 декабря. Им предстоит выполнить большое количество экспериментов, которые экипаж Сергея Прокопьева вернет на Землю.

Также Кононенко с Прокопьевым выйдут 11 декабря в открытый космос. Они обследуют "Союз МС-09", в котором в конце августа обнаружили отверстие. Кононенко вырежет часть противометеоритной защиты корабля, которую Прокопьев вернет на Землю для использования в расследовании причин появления отверстия.

Также Кононенко проведет эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер", которым не смог заняться Алексей Овчинин. Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж попробует вырастить небольшие образцы (2-3 миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.