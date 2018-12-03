НАСА заявило, что убедилось в надежности российской ракеты "Союз"

БАЙКОНУР, 3 дек — РИА Новости. НАСА убедилось в безопасности российской космической техники, теперь можно возвращаться к плановой эксплуатации Международной космической станции, заявил представитель НАСА Бил Герстенмайер.

"Нам главное было убедиться, что этот экипаж будет запущен в штатном режиме. Теперь мы можем перейти к нормальной работе", — сказал он на пресс-конференции после стыковки корабля "Союз МС-11" с МКС.

Из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября очередной экипаж не смог прибыть на МКС.