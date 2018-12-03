Рогозин рассказал, когда экипаж аварийного "Союза" полетит на МКС

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Следующий пилотируемый полет на МКС состоится 1 марта, в экипаж войду космонавт и астронавт аварийного пуска 11 октября Алексей Овчинин и Ник Хейг, а также астронавт Кристина Кох, заявил в понедельник глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы приняли решение, что следующий пилотируемый пуск будет совершен 1 марта 2019 года, в состав экипажа войдут космонавт Овчинин и астронавт Хейг, а также госпожа Кристина Кох", — сказал он на пресс-конференции после стыковки корабля "Союз МС-11" с Международной космической станцией.

Также Рогозин добавил, что рад, что экипаж после запуска 3 декабря успешно добрался до МКС.

Трансляция пресс-конференции идет на канале Ruptly в YouTube.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала в 14.31 мск с Байконура. Через девять минут корабль отделился от третьей ступени и взял курс на сближение со станцией. "Союз МС-11" добрался до станции по короткой четырехвитковой схеме и пристыковался к МКС в 20.33 мск. На станцию прибыли российский космонавт Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.