Корабль "Союз МС-11" пристыковался к МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 3 дек — РИА Новости. Корабль "Союз МС-11" с российским космонавтом Олегом Кононенко, астронавтом Канадского космического агентства Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн пристыковался к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости.

Ракета "Союз-ФГ" с кораблем стартовала в 14.31 мск с Байконура. Через девять минут корабль отделился от третьей ступени и взял курс на сближение со станцией. Всего экипажу понадобилось примерно шесть часов, чтобы добраться до станции по короткой четырехвитковой схеме.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн откроют люки после выравнивания давления и проведения вспомогательных операций. Их встретят российский космонавт Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.

Старт экипажа пришлось назначить чуть ранее планировавшегося срока. По планам "Союз МС-11" должен быть прибыть к станции уже после возвращения находящегося сейчас на орбите экипажа корабля "Союз МС-09". Но в таком случае станция осталась бы на какое-то время необитаемой, так как "Союз МС-10" из-за аварии ракеты 11 октября не смог достигнуть МКС. Тогда российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг приземлились менее чем через 20 минут после старта.

Так, Олегу Кононенко предстоит выполнить несколько задач, которыми не смог заняться Овчинин. Вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым он выйдет в открытый космос. В числе задач – обследование "Союза МС-09", в котором в конце августа обнаружили отверстие. Космонавтам предстоит вскрыть часть экранно-вакуумной теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля. Они попробуют добраться до просверленной области корабля и даже попытаются отыскать остатки "клея", которым могло быть загерметизировано отверстие.

Также он проведет эксперимент "Магнитный 3D-биопринтер". Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж попробует вырастить небольшие образцы (2-3 миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.