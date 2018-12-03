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Ученые из США открыли две молекулы, подавляющие "спящий" ВИЧ

(обновлено: 21:07 03.12.2018)
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© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of HealthВИЧ атакует клетку человекаВИЧ атакует клетку человека
© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Американские молекулярные биологи выяснили, как работают особые "белки-предатели", помогающие ВИЧ быстро "воскрешать себя" после прекращения приема лекарств, и открыли вещества, блокирующие их действие. Результаты первых опытов были раскрыты в журнале Antimicrobial Agents and Chemotherapy.

Вирус ВИЧ
© Fotolia / Dr_Kateryna
Ученые создали препарат, подавляющий ВИЧ на протяжении месяца
"Мы пока плохо понимаем то, какие клеточные системы использует ВИЧ для того, чтобы впадать в "спячку" и выходить из нее. Самый простой и действенный способ найти ответ на этот вопрос – заблокировать работу части или всех генов, отвечающих за передачу внутриклеточных сигналов", — рассказывает Бенни Варгас (Benni Vargas) из Питтсбургского университета (США). 

Окопная война

Сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов  – веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, больные вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

При прекращении их приема ВИЧ "вылезает из окопов" и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной "контратаки" вируса, или позволяли бы "выгнать" вирус из клеток. 

ВИЧ атакует клетку человека
© Pincus, Elizabeth Fischer and Austin Athman, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health
Ученые впервые очистили тело обезьян от "спящего" ВИЧ

Относительно недавно биологи выяснили, что вирус "окапывается" не только в Т-клетках, которые он обычно заражает, но и в так называемых макрофагах – амебообразных клетках, уничтожающих бактерий, токсичные частицы и различный "мусор". Это открытие заставило ученых приступить к масштабным поискам других "бункеров" ВИЧ и методов выкуривания вируса из них.

Эти поиски, как объясняет Варгас, осложняются тем, что клетки человека содержат в себе несколько сотен генов, которые ВИЧ может использовать для того, чтобы следить за уровнем активности иммунитета и наличием антиретровирусных препаратов в крови его жертвы. 

ВИЧ
© Depositphotos / amuzica
Биологи нашли новый "бункер" ВИЧ в организме человека

Эти участки ДНК отвечают за сборку особых сигнальных молекул и ферментов, так называемых киназ, многие из которых играют критически важную роль в работе организма. По этой причине удаление самых важных из них может закончиться смертью человека, что не позволяло ученым найти "простое" решение для этой проблемы.

Варгас и его коллеги предлагают радикально другой метод ведения "окопной войны". Для победы над ВИЧ не обязательно полностью уничтожить вирус или лишить его помощи со стороны "белков-предателей". Можно просто изменить работу этих киназ таким образом, что он никогда больше не "проснется". 

Массированная атака на ВИЧ

Руководствуясь этой идеей, молекулярные биологи проверили, как четыре сотни уже открытых молекул, разрушающих или подавляющих эти белки, будут действовать на иммунные клетки, внутри которых прячется особая версия ВИЧ.

Геном этого вируса был модифицирован таким образом, что зараженные ими иммунные тельца начинали вырабатывать и выбрасывать в питательную среду светящиеся молекулы, не встречающиеся в обычных человеческих клетках. Соответственно, "пробуждение" ВИЧ и заражение новых клеток приводило к росту концентрации этого вещества, а подавление инфекции – к падению его доли.

Подобный прием, как отмечает Варгас, позволил его команде быстро перебрать все 416 потенциальных лекарств, и обнаружить, что сразу четыре из них мешали ВИЧ выйти из спячки при любой комбинации сигналов, обычно вызывающих реактивацию вируса.

ВИЧ
© Фото : CDC/ C. Goldsmith
Ученые "навсегда" подавили вирус иммунодефицита в организме обезьяны

Два из них, PF-3758309 и данусериб, при этом не мешали работе других компонентов клетки и отличались крайне высокой эффективностью работы. Как показали дальнейшие опыты, даже небольшие дозы этих веществ повторно "усыпили" вирус в клетках нескольких добровольцев, зараженных "нормальным" ВИЧ.

Эти лекарства, как отмечают ученые, действуют на разные типы киназ. PF-3758309 подавляет белок PAK4, связанный с работой "скелета" клеток, а данусериб – фермент Aurora B, управляющий процессом их деления. И то, и другое вещество уже были одобрены регулирующими органами в качестве лекарств от рака костного мозга и опухолей различных внутренних желез.

Дальнейшее изучение подавляемых ими белков, соответственно, поможет понять, как именно их использует ВИЧ, а сами препараты в ближайшее время начнут проходить клинические испытания. Особые надежды ученые возлагают на PF-3758309, обладающий рекордно высокой силой действия на зараженные клетки.


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