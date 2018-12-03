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Ученые расшифровали геном последней гигантской черепахи Галапагоса

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CC BY 2.0 / Mike Weston / Lonesome George 2Одинокий Джордж, последняя гигантская слоновая черепаха с Галапагосских острововОдинокий Джордж, последняя гигантская слоновая черепаха с Галапагосских островов
CC BY 2.0 / Mike Weston / Lonesome George 2
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Генетики впервые расшифровали ДНК Одинокого Джорджа – последней гигантской слоновой черепахи с Галапагосских островов, умершей в 2012 году. Ее геном поможет ученым раскрыть секреты их долголетия и "воскресить" этих рептилий, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Ecology & Evolution.

Одинокий Джордж - последний самец редкого вида гигантской черепахи
"Одинокий Джордж по-прежнему остается кладезем мудрости. Мы знаем о существовании девяти признаков старения и пяти сотен генов, связанных с ними. Оказалось, что в ДНК гигантских черепах присутствуют мутации, влияющие на развитие сразу шести из них", — рассказывает Адалджиса  Какконе (Adalgisa Caccone) из Йельского университета (США).

Генетическое эхо прошлого

Слоновые черепахи (Chelonoidis abingdonii) были истреблены на Галапагосских островах около 150 лет назад. По документальным источникам, китобои забрали с островов несколько миллионов особей в течение XVIII-XIX веков в качестве провизии. Моряки называли черепах "живыми консервами" из-за того, что те могли долго жить в трюме корабля без пищи и воды.

Ученые нашли Одинокого Джорджа в декабре 1972 года на острове Пинта. Свое имя он получил в честь американского актера Джорджа Гобеля. Позднее черепаха была перевезена на другой остров архипелага. Джордж содержался в неволе на исследовательской станции имени Чарльза Дарвина на Галапагосских островах.

Черепаха по кличке Одинокий Джордж обнаружена мертвой в заповеднике на острове Санта-Крус
© REUTERS / Directorate of the Galapagos National Park/Handout
Последний самец редкого вида черепахи умер на Галапагосских островах

На протяжении десятков лет зоологи пытались получить потомство от союза Одинокого Джорджа и галапагосских черепах других подвидов, однако сделать этого так и не получилось. Однажды самка галапагосской черепахи после спаривания с Джорджем отложила яйца, однако детеныши так и не вылупились. 

На момент смерти Одинокий Джордж весил 88 килограмм, а его длина составляла более 180 сантиметров. Черепаха не была слишком старой — возраст Джорджа составлял примерно 100 лет. Как сейчас считают ученые, черепахи этого вида могут сохранять способность к воспроизводству до возраста 200 лет. 

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© AP Photo / Martin Meissner
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Какконе и ее коллеги начали изучать геном Одинокого Джорджа еще при его жизни, в 2010 году. Для этого они собрали пробы его тканей, извлекли из них ДНК и расшифровали его. Параллельно они провели все те же операции с геномом другой гигантской черепахи, Aldabrachelys gigantea, живущей на атолле Альдабара в Индийском океане.

Мудрость черепахи

Первое сравнение их геномов показало, что предки этих больших черепах, несмотря на их большое визуальное сходство, разошлись очень давно – около 40 миллионов лет назад. Что интересно, численность слоновых черепах заметно упала в последние 100 тысяч лет. Это говорит об критическом состоянии их популяции еще до прихода китобоев на Галапагосские острова.

Дальние родственные связи между Aldabrachelys gigantea и Chelonoidis abingdonii, как отмечают ученые, в данном случае являются не минусом, а плюсом. И та, и другая черепаха живут необычно долго, что позволяет выделить "гены долголетия", сравнив наборы мелких мутаций в их ДНК и геноме человека.

В общей сложности, ученым удалось выделить сразу 43 гена, потенциально связанных с высокой продолжительностью жизни, аналогичные версии которых присутствуют в геномах этих рептилий. Многие из них "дирижируют" починкой ДНК, глюкозным метаболизмом, работой транспортных систем внутри клеток, "переработкой" белков и активностью иммунных клеток. 

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© Фото : Британский университет Бангора
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Как показали первые опыты на культурах человеческих клеток, "трансплантация" этих версий генов замедлила старение, и при этом заметно повысила их стойкость к действию радиации и понизила скорость накопления мутаций, способствующих развитию рака.

Что интересно, эти черепахи полностью потеряли гены, связанные с ростом зубов, а их адаптивная иммунная система намного менее активна, чем у людей и других млекопитающих. Это компенсируется увеличенным числом копий генов, управляющих врожденной реакцией на грибки, вирусы и прочие патогены.

Дальнейшее изучение генома Одинокого Джорджа, как надеются ученые, поможет понять, что мешало его скрещиванию с другими галапагосскими черепахами, и позволит "воскресить" один из видов, исчезнувших с лица Земли совсем недавно по вине человека.

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