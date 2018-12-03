Новый экипаж МКС вышел на орбиту под овации

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР/КОРОЛЕВ (Московская область), 3 дек — РИА Новости. Выведение на орбиту космического корабля "Союз МС-11" с новым экипажем МКС встретили бурными аплодисментами на космодроме Байконур и в Центре управления полетами, передают корреспонденты РИА Новости.

Аплодисменты от сотрудников ЦУПа, специалистов отрасли, гостей и журналистов прозвучали в главном зале управления Международной космической станции.

На Байконуре прозвучали настоящие овации. Поддержать космонавтов приехали родные и близкие, а также представители космических агентств США и Канады, чьи сотрудники отправились на МКС. Туристов в этот раз было не слишком много — сказался перенос запуска с конца года на 3 декабря.

Пуск, в целом, обратил на себя огромное внимание СМИ: в день старта в ЦУП приехали представители около 20 СМИ. Обычно на такие запуски приезжает много меньше сотрудников прессы, но после аварии 11 октября за нынешним пуском начали пристально следить во всем мире.

На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Менее чем через 10 минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 20.36 мск.

На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.

Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем "Союз МС-10" 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж "десятого" "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта.

Возвращение экипажа, сейчас находящегося на МКС, было запланировано до прибытия сменщиков с "Союза МС-11". Если бы график пусков не изменили, станция могла бы остаться на какое-то время необитаемой.