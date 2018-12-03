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РИА Наука
РИА Наука

Новый экипаж МКС вышел на орбиту под овации

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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЧлены основного экипажа МКС-58/59: Энн МакКлейн, Олег Кононенко и Давид Сен-Жак перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ. 3 декабря 2018Члены основного экипажа МКС-58/59: Энн МакКлейн, Олег Кононенко и Давид Сен-Жак перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ. 3 декабря 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР/КОРОЛЕВ (Московская область), 3 дек — РИА Новости. Выведение на орбиту космического корабля "Союз МС-11" с новым экипажем МКС встретили бурными аплодисментами на космодроме Байконур и в Центре управления полетами, передают корреспонденты РИА Новости.

Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак (Канада) на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-11 на космодроме Байконур
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Канадский астронавт восхитился уровнем подготовки экипажей МКС в России

Аплодисменты от сотрудников ЦУПа, специалистов отрасли, гостей и журналистов прозвучали в главном зале управления Международной космической станции.

На Байконуре прозвучали настоящие овации. Поддержать космонавтов приехали родные и близкие, а также представители космических агентств США и Канады, чьи сотрудники отправились на МКС. Туристов в этот раз было не слишком много — сказался перенос запуска с конца года на 3 декабря.

Пуск, в целом, обратил на себя огромное внимание СМИ: в день старта в ЦУП приехали представители около 20 СМИ. Обычно на такие запуски приезжает много меньше сотрудников прессы, но после аварии 11 октября за нынешним пуском начали пристально следить во всем мире.

На орбиту отправились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Шарлотт Макклейн. Менее чем через 10 минут после старта корабль отделится от верхней ступени ракеты и возьмет курс на МКС. Стыковка корабля со станцией запланирована на 20.36 мск.

Вывоз ракеты Союз-2.1а на стартовую площадку космодрома Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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На Восточном собрали две ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а"

На станции новый экипаж ждут российский космонавт Сергей Прокопьев, немец Александер Герст и американка Серина Ауньён. Планируется, что Кононенко, Сен-Жак и Макклейн проведут на орбите 194 суток.

Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но после аварии ракеты с предыдущим кораблем "Союз МС-10" 11 октября было решено провести его чуть раньше. Экипаж "десятого" "Союза" — российский космонавт Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не попали на станцию и приземлились через 20 минут после старта.

Возвращение экипажа, сейчас находящегося на МКС, было запланировано до прибытия сменщиков с "Союза МС-11". Если бы график пусков не изменили, станция могла бы остаться на какое-то время необитаемой.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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yopster
Молодцы!
ЗЫ. Сегодня у троллей всех мастей траур)
15:42
03.12.2018
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goldmikron
Успешной работы!!!
15:27
03.12.2018
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