На Восточном собрали две ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а"

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 дек — РИА Новости. Механическая сборка так называемого "пакета" (первой и второй ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1а" завершена на космодроме Восточный в Амурской области перед пуском, который запланирован на 27 декабря, сообщает Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Ранее сообщалось, что на космодроме начали заправку разгонного блока "Фрегат", в монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов специалисты ведут подготовку космических аппаратов "Канопус-В" №5 и №6.

"Специалисты предприятий Роскосмоса — ФГУП "ЦЭНКИ" и РКЦ "Прогресс" в соответствии с комплексным графиком подготовки завершили цикл механической сборки пакета ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а". Следующий этап работы — проведение пневмоиспытаний двигательных установок, электрические испытания и заключительная операция – общая сборка ракеты космического назначения", — отмечает ЦЭНКИ.

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №5 и №6 запланирован на 27 декабря. Это будет четвертый пуск с Восточного.