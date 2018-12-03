Медики рассказали об опасности марафонов для бегунов-любителей

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Забеги на марафонские дистанции могут быть смертельно опасными для неподготовленных любителей спорта. Это связано с тем, что длительные нагрузки на сердце резко повышают концентрацию веществ, способных вызвать приступ, пишут ученые в журнале Circulation.

"Мы всегда думаем, что марафоны бегают исключительно здоровые люди, у которых просто не может быть сердечного приступа во время забега или после него. В последнее время их популярность резко выросла, и сейчас в них начали участвовать любители. Мы рекомендуем им более короткие дистанции, не так сильно влияющие на здоровье сердца", — заявил Хуан дель Косо (Juan Del Coso) из университета Камило Села в Мадриде (Испания).

Ученые давно выясняют, как различные виды физических нагрузок влияют не только на состояние мышц и метаболизм человека, но и на продолжительность жизни и ее качество в преклонные годы.

Несколько лет назад исследователи из Бельгии обнаружили, что многие формы зарядки замедляют старение и омолаживают клетки человека, заставляя их вырабатывать белки, отвечающие за починку так называемых теломер, концевых участков хромосом.

Австралийские коллеги, в свою очередь, пришли к выводу, что далеко не все виды спорта продлевают жизнь, если заниматься ими в преклонные годы. К примеру, подобными свойствами обладает теннис, аэробика и велогонки, а футбол и бег почти не влияют на долголетие.

Дель Косо и его коллеги выяснили, что не все виды бега полезны для людей, не привыкших к высоким и долгим физическим нагрузкам. Они пришли к такому выводу, наблюдая за изменениями состава крови у трех сотен здоровых добровольцев в расцвете сил, бегавших на три разных дистанции – десять километров, полумарафон и марафон.

Ученых изучили, как менялась концентрация четырех ключевых белков, указывающих на большую нагрузку на сердце и появление проблем в его работе – тропонин T и I, креатин-киназа и BNPT. Первые два вещества можно назвать индикаторами активной работы сердца, а два последних – сигналами наступления сердечной недостаточности.

Как оказалось, длительные забеги резко повышали концентрацию всех четырех типов молекул, тогда как короткие пробежки влияли лишь на те белки, которые напрямую не связаны с развитием тяжелых проблем в работе системы кровообращения.

Все это, как отмечают ученые, говорит о том, что марафоны значительно опаснее для здоровья неподготовленных любителей спорта, чем более скромные забеги. Это следует учитывать организаторам соревнований и самим бегунам.

Что интересно, спортсмены крайне редко ощущают повышенную тяжесть таких пробежек. Это может делать их еще более опасными, так как марафонцы не будут чувствовать потенциальных признаков надвигающейся опасности, заключают кардиологи.