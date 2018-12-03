Ученый объяснил, почему невозможно установить личность Неизвестного солдата

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Личность Неизвестного солдата, чей прах захоронен в Москве у Кремлевской стены, установить невозможно из-за того, что в России нет масштабной базы ДНК жителей страны, сообщил в понедельник РИА Новости заведующий лабораторией молекулярной генетики наследственных болезней Института молекулярной генетики РАН Петр Сломинский.

Третьего декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Основанием для установления памятной даты именно в этот день стало то, что 3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата был перенесен из братской могилы, находящейся на 41-м километре Ленинградского шоссе под Москвой, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен московского Кремля.

"Взять образец ДНК Неизвестного Солдата и исследовать его можно. Но установить на основе полученных исследований личность бойца не представляется возможным, так как нет возможности сравнить его ДНК с ДНК его родственников. Кроме того, это невозможно и потому, что в России нет масштабной митохондриальной базы ДНК населения страны — ни в наши дни, ни тем более во времена Великой отечественной войны. Поэтому вероятно, что Неизвестный солдат навсегда останется неизвестным", — сказал Сломинский

Согласно рассекреченным и опубликованным на сайте Минобороны РФ документам, Неизвестный солдат мог быть бойцом 354-й стрелковой дивизии, которая обороняла Москву в декабре 1941 года в районе населенных пунктов Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки, где в 1974 году был возведен обелиск на кургане Славы. В состав дивизии входили 1199, 1201, 1203 и 921 стрелковые полки.