Потерянный во время аварии "Союза" биопринтер не был застрахован

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Биопринтер, который был потерян во время аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября, не был застрахован, разработчик аппарата не получил никаких выплат и компенсаций, сообщил РИА Новости в понедельник генеральный директор компании "Инвитро" (владеет разработчиком биопринтера — лабораторией 3D Bioprinting Solutions) Александр Островский.

"Инвитро" 3 декабря постарается отправить на орбиту второй биопринтер.

"Аппаратура — магнитный биопринтер, кюветы с биологическим материалом — не была застрахована, соответственно мы не получили страховых выплат", — рассказал Островский.

При этом он отметил, что потери для компании не были критичны. "У нас было несколько биопринтеров, потому авария не нарушила наши планы", — сказал он. Также глава компании сообщил, что у "Инвитро" есть договоренности с Роскосмосом, и работа продолжается, "просто исследование немного откладывается по времени".

По словам Островского, на данный момент для решения поставленных задачи компании одного аппарата на орбите достаточно, и речи об увеличении их числа пока не идет.

Первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике произошла 11 октября. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина этот полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Тогда, 11 октября на МКС должен был отправиться уникальный российский прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". На нем должны были провести первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе. Биопринтер находился в бытовом отсеке, который отстрелился от спускаемой капсулы корабля "Союз МС-10".