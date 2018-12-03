Вьетнам запустит на орбиту исследовательский спутник в начале 2019 года

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вьетнам в начале 2019 года намерен запустить на орбиту собственный спутник наблюдения Земли, сообщает газета Viet Nam News.
По данным издания, в конструировании спутника участвовали 36 вьетнамских инженеров, которые обучались космическим технологиям в японских университетах.
Строительство спутника весом 50 килограмм началось в 2013 году и было завершено в прошлом году. Его цель — мониторинг качества воды в прибрежных районах, обнаружение рыбных ресурсов и наблюдение за изменениями в океане.
Как отмечает газета, ранее инженеры Национального космического центра Вьетнама создали спутник PicoDragon, который был запущен на орбиту в 2013 году. После MicroDragon страна планирует создать еще два спутника LOTUSat-1 и LOTUSat-2.