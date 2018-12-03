Вьетнам запустит на орбиту исследовательский спутник в начале 2019 года

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Вьетнам в начале 2019 года намерен запустить на орбиту собственный спутник наблюдения Земли, сообщает газета Viet Nam News.

Национальный космический центр Вьетнама сообщил, что запуск спутника MicroDragon запланирован на 17 января. MicroDragon вместе с шестью японскими спутниками будут запущены с ракетой "Эпсилон-4" с японского космодрома Утиноура.

По данным издания, в конструировании спутника участвовали 36 вьетнамских инженеров, которые обучались космическим технологиям в японских университетах.

Строительство спутника весом 50 килограмм началось в 2013 году и было завершено в прошлом году. Его цель — мониторинг качества воды в прибрежных районах, обнаружение рыбных ресурсов и наблюдение за изменениями в океане.

Как отмечает газета, ранее инженеры Национального космического центра Вьетнама создали спутник PicoDragon, который был запущен на орбиту в 2013 году. После MicroDragon страна планирует создать еще два спутника LOTUSat-1 и LOTUSat-2.