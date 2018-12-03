Глава "Энергомаша" сообщил, когда пройдут испытания двигателя для "Союза-5"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5" запланированы на 2019 год, заявил глава "Энергомаша" Игорь Арбузов в интервью газете "Коммерсант".
"Огневые испытания первого доводочного двигателя РД-171МВ запланированы на 2019 год. Первый товарный двигатель мы должны поставить заказчику в 2021 году для первого беспилотного запуска "Союза-5", который должен состояться в 2022 году", — заявил он газете.
Ранее сообщалось, что НПО "Энергомаш" изготовило эталонный макет двигателя РД-171МВ для новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".
Первый пуск ракеты "Союз-5" запланирован на 2022 год.