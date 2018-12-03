Американский зонд OSIRIS-Rex в понедельник достигнет астероида Бенну

ВАШИНГТОН, 3 дек – РИА Новости. Американский исследовательский зонд OSIRIS-Rex (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer) после двух лет полета в понедельник достигнет астероида Бенну, образцы грунта которого он вернет на Землю в 2023 году.

Зонд OSIRIS-Rex начал путешествие к Бенну (Bennu, ранее известный под номером 1999 RQ36) в сентябре 2016 года. По расчетам создателей, в середине 2020 года он осуществит забор грунта и твердых пород с астероида, которые затем вернет на Землю в 2023 году.

В понедельник аппарат достигнет расстояния в 20 километров от объекта своего изучения. Корректировка орбиты зонда началась в октябре: специалисты миссии последовательно снижали скорость движения зонда для его сближения с Бенну.

"Но прибытие – это начало. Полтора года я буду находиться у Бенну и готовиться к забору образцов", — сообщили сотрудник миссии от имени зонда в его Twitter аккаунте в субботу. В НАСА пояснили, что именно 3 декабря аппарат номинально завершит движение к Бенну и приступит к работе около него. За предстоящее до забора грунта время аппарат будет изучать астероид и составлять его карту.

В рамках первичного исследования астероида аппарат совершит по меньшей мере пять пролетов на расстоянии семи километров от северного и южного полюса Бенну и его экватора. В ходе облетов он будет собирать информацию о массе и движении астероида. После аппарат приступит к орбитальному этапу изучения Бенну, он будет совершать виток вокруг астероида за 50 часов и приближаться к космическому телу на расстояние до 1,4 километра. На последующих этапах изучения аппарат будет собирать информацию для определения места забора грунта астероида.

В ходе операции по забору частиц грунта с астероида зонд не будет опускаться на его поверхность, а лишь на пять секунд опустит на него трехметровую выдвижную "руку" TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism). Устройство, работа которого была протестирована в средине ноября, втянет в специальную капсулу частицы материала с поверхности космического тела. Создатели рассчитывают, что с поверхности с помощью сжатого газа удастся добыть по крайней мере около 60-ти граммов пород. Ранее сообщалось, что полученные образцы грунта астероида разделят между собой США, Канада и Япония. Часть полученных образцов будет законсервирована для будущих исследований.

Миссия OSIRIS-Rex стала первым путешествием американского космического корабля за образцами породы к астероиду. НАСА называет миссию уникальной и возлагает на нее большие надежды как в отношении научных данных, так и отработки технических возможностей для будущих полетов в космос. Ожидается, что собранные с поверхности астероида материалы помогут ответить на многие вопросы о формировании Солнечной системы и появлении жизни на Земле.